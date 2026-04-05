В Махачкале перестали работать очистные сооружения

Хушетские очистные сооружения в Махачкале перестали работать на фоне отсутствия электроэнергии, передает Единый оператор в сфере водоснабжения Дагестана. Ожидается, что в отдельных локациях Ленинского района Махачкалы могут быть перебои с водоснабжением.

Хушетские очистные сооружения временно остановлены по причине отсутствия подачи электроэнергии. В настоящее время подача воды осуществляется по самотечной линии в Приморский микрорайон, — сказано в сообщении.

До этого в Дагестане восстановили подачу электричества в дома 70% пострадавших от подтопления абонентов в Акушинском, Ахтынском, Дербентском, Лакском, Левашинском, Новолакском, Табасаранском, Тляратинском, Унцукульском, Хунзахском и Цумадинском районах. Работы осложняют сильный ветер, дождь и снег в горных районах, а также разрушенные мосты и сходы селей.

Также в Махачкале в результате сильного потопа обрушился жилой дом на Газопроводной улице. Фундамент здания ушел под грунт. Предварительно, внутри могли находиться люди, о жертвах не сообщалось. Жителей ближайших многоэтажек попросили эвакуироваться.