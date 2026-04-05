05 апреля 2026 в 15:03

Власти Махачкалы эвакуируют микрорайон Пальмира из-за паводка

В Махачкале из-за масштабных подтоплений началась экстренная эвакуация жителей микрорайона Пальмира, рассказали в администрации города. Сильнейшие ливни, начавшиеся еще вечером 4 апреля, привели к резкому подъему уровня воды в местных реках.

Людей вывезут в безопасные зоны, для них организованы пункты временного размещения и оказывается необходимая помощь, — добавили в мэрии.

Городские службы работают в усиленном режиме, пытаясь минимизировать последствия стихии. На данный момент подтопленными остаются многие улицы города, а спасатели продолжают адресную помощь пострадавшим.

Ранее в Махачкале в результате сильного потопа обрушился жилой дом на улице Газопроводной. Фундамент здания начал уходить под грунт. Позже стало известно, что никто из жителей не пострадал, их успели эвакуировать до того, как здание рухнуло.

Ливни также спровоцировали камнепад, который заблокировал движение на трассе Гуниб — Цуриб в Гунибском районе. В МЧС сообщили, что от транспортного сообщения отрезаны 53 населенных пункта, на расчистку завалов направлена специализированная техника.

Названы пять признаков, что мужчина будет плохим мужем и отцом
Стало известно, сколько кораблей прошли через Ормузский пролив за сутки
Хирург назвал отличия пластики от «переделанного лица»
Психолог дала совет родителям при покупке первого гаджета ребенку
Нутрициолог предупредила, чем опасен избыток воды в организме
Названа самая подешевевшая рыба в России
В 2026 году для россиян не будет шестидневных рабочих недель
Ожесточенные бои и продвижение в ДНР: успехи ВС РФ к утру 6 апреля
Долги россиян достигли исторического максимума
Россиянам назвали хитрый способ экономить воду
Атаки ВСУ на Россию: какие регионы оказались в опасности ночью 6 апреля
Юрист предупредил о риске штрафа для автовладельцев при смене прописки
Россиянам рассказали о полезных свойствах березового сока
Россиян предупредили о мошенниках с инвестиционными платформами
В Казахстане прорвало плотину
Названа отрасль в России, где средняя зарплата выше 550 тыс. рублей
Отец Илона Маска выбрал сторону в конфликте России и Украины
Гинеколог назвала опасное заблуждение о презервативах
Появились кадры прорыва дамбы в Дагестане
Выводы не сделаны: «Локомотив» снова проиграл в РПЛ после матчей сборных
Штрафы на даче в 2026 году: 10 нарушений, за которые можно лишиться денег
Штрафы на даче в 2026 году: 10 нарушений, за которые можно лишиться денег

Запекаю лаваш с начинкой — и через 10 минут на столе хрустящие пицца-рулеты с тягучей начинкой
Бросьте семена в грунт в апреле — и к середине лета клумба усыпана нежно-розовыми бусинами. Цветение продолжается до самых заморозков
