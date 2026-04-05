Власти Махачкалы эвакуируют микрорайон Пальмира из-за паводка

В Махачкале из-за масштабных подтоплений началась экстренная эвакуация жителей микрорайона Пальмира, рассказали в администрации города. Сильнейшие ливни, начавшиеся еще вечером 4 апреля, привели к резкому подъему уровня воды в местных реках.

Людей вывезут в безопасные зоны, для них организованы пункты временного размещения и оказывается необходимая помощь, — добавили в мэрии.

Городские службы работают в усиленном режиме, пытаясь минимизировать последствия стихии. На данный момент подтопленными остаются многие улицы города, а спасатели продолжают адресную помощь пострадавшим.

Ранее в Махачкале в результате сильного потопа обрушился жилой дом на улице Газопроводной. Фундамент здания начал уходить под грунт. Позже стало известно, что никто из жителей не пострадал, их успели эвакуировать до того, как здание рухнуло.

Ливни также спровоцировали камнепад, который заблокировал движение на трассе Гуниб — Цуриб в Гунибском районе. В МЧС сообщили, что от транспортного сообщения отрезаны 53 населенных пункта, на расчистку завалов направлена специализированная техника.