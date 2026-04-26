Атаки ВСУ на Россию: какие регионы оказались в опасности ночью 26 апреля

Различные регионы России ежедневно подвергаются атакам украинской армии. Какие территории оказались в опасности в ночь на 26 апреля?

Какие регионы ВСУ атаковали ночью 26 апреля

В ночь на воскресенье, 26 апреля, Севастополь подвергся массированной атаке ВСУ. В 00:18 на канале в МАКСе Развожаев сообщил, что над морем и городом сбили 43 беспилотника.

«По предварительной информации, в районе проспекта Генерала Острякова осколками от сбитого БПЛА ранило парня, который находился в машине; в одном из СНТ в районе Генерала Мельника молодая женщина также получила осколочное ранение», — написал губернатор.

Спасательная служба Севастополя сообщила о повреждениях: в районе Радиогорки осколками сбитых беспилотников повреждены два окна в двух многоквартирных домах. В районе Учкуевки пострадала газовая труба.

Позднее Развожаев сообщил, что один человек погиб и еще трое пострадали в результате атаки ВСУ на Севастополь.

«В Севастополе силы ПВО, Черноморского флота и мобильные огневые группы отразили атаку ВСУ... К сожалению, есть жертвы. В результате атаки ВСУ на Севастополь погиб мужчина 1983 года рождения, который во время атаки находился в машине в районе Генерала Острякова... По предварительной информации, также пострадали три человека», — написал Развожаев в канале.

Среди пострадавших, по словам Развожаева, оказались пожилой мужчина и женщина с осколочными ранениями средней тяжести, а также молодой человек. Всех раненых госпитализировали.

Кроме того, Telegram-канал SHOT сообщил, что над Ярославлем прогремела серия взрывов, после чего над городом завыла сирена тревоги и в действие вступила система противовоздушной обороны. По данным канала, уже удалось уничтожить несколько воздушных объектов. Минобороны РФ данную информацию пока не комментировало.

«Как рассказали SHOT местные жители, взрывы начали греметь примерно в 00:40 ночи, всего их было слышно уже около 15. По словам очевидцев, в небе видны яркие вспышки, от мощных „бахов“ в окнах домов трясутся стекла, а у автомобилей во дворах срабатывает сигнализация», — говорится в посте.

Ранее над регионом объявили беспилотную опасность, также был закрыт местный аэропорт. Официальной информации о последствиях атаки пока не было.

Поздним вечером 25 апреля мэр Москвы Сергей Собянин объявил о ликвидации беспилотного летательного аппарата, который направлялся к столице. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб.

«ПВО Минобороны сбила беспилотник, летевший на Москву. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб», — говорится в сообщении главы города в MAКСе.

О последствиях атаки на земле пока не сообщалось. Минобороны РФ данную информацию не комментировало.

При этом в пресс-службе Росавиации отметили, что в столичном аэропорту Внуково введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов.

Как ВСУ атаковали Россию ранее

В ночь на 25 апреля российские силы ПВО успешно отразили атаку почти 130 украинских дронов, как сообщили в пресс-службе Министерства обороны РФ. Под обстрел ВСУ с воздуха попали 14 регионов страны, уточнили в ведомстве.

«В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 127 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа», — отметили в министерстве.

Так, дроны удалось сбить над территориями Белгородской, Брянской, Воронежской, Калужской, Курской, Орловской, Смоленской, Ростовской, Волгоградской, Астраханской, Свердловской и Челябинской областей. Также БПЛА были ликвидированы над Татарстаном, Крымом, акваториями Черного и Азовского морей, уточнили в Минобороны.

Женщина погибла, мужчина получил тяжелые ранения в результате удара дрона ВСУ по легковому автомобилю в селе Гора-Подол, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. Он уточнил, что пострадавший был доставлен в реанимационное отделение городской больницы № 2 Белгорода, ему оказывают всю необходимую помощь.

«В Грайворонском округе в селе Гора-Подол от удара дрона по легковому автомобилю погибла женщина и ранен мужчина», — написал Гладков.

Глава региона добавил, что в результате удара ВСУ по Грайворону повреждены два объекта торговли, частный дом и четыре легковых автомобиля. При этом в Краснояружском округе из-за атаки пострадал тракторист, он проходит лечение амбулаторно.

Рядом с жилым домом, который был поврежден в результате атаки БПЛА на Екатеринбург, развернули оперативный штаб, заявил полномочный представитель президента России в Уральском федеральном округе Артем Жога. По его словам, жителей высотки эвакуировали, им оказывают всю необходимую помощь.

«Не гнушаясь ничем, враги ударили беспилотником по жилому дому в центре города. Сейчас на месте развернут оперативный штаб, работают сотрудники всех ответственных служб и медики. <...> Обошлось без жертв», — уточнил Жога.

По его мнению, военное преступление Киева в очередной раз показало, что ВСУ неспособны достичь успеха на поле боя, поэтому могут только «подло наносить удары по гражданским объектам». Жога также заверил, что держит ситуацию под личным контролем.

