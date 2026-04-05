Постные блины: 4 лучших рецепта без яиц и молока

Пост и блины, кажется, вещи несовместимые. Ведь в классическом рецепте есть и яйца, и молоко, а иногда и масло. Но хорошая новость в том, что постные блины получаются ничуть не хуже. Они могут быть тонкими и кружевными или пышными и толстыми — в зависимости от того, чего вы хотите. Главное — знать пару секретов теста. Рассказываем, как замесить идеальное постное тесто и печь блины, которые не рвутся, не прилипают и тают во рту.

Главные правила постных блинов и ценные наблюдения

Постное тесто капризнее обычного. В нем нет яиц, которые связывают ингредиенты, и молока, которое дает эластичность. Но у этого есть противоядие: правильная температура жидкости, немного растительного масла в тесте и хорошо разогретая сковорода.

Сковорода должна быть сухой, чистой и очень горячей. Чугунная или с антипригарным покрытием — подойдут обе. Перед первым блином смажьте ее тонким слоем масла (кисточкой или половинкой сырой картофелины, наколотой на вилку и обмакнутой в масло). В процессе выпечки масло больше не добавляйте, если только тесто не начинает прилипать.

Вода, растительное молоко, рассол или даже крепкий чай должны быть теплыми, но не горячими. Оптимальная температура — 40–50°C.

Постное тесто обязательно должно постоять 20–30 минут перед выпечкой. За это время клейковина в муке набухнет, и блины будут эластичными и не будут рваться.

Рецепт № 1: классические постные блины на воде (универсальные)

Самый простой и доступный вариант. Именно его мы готовим в пост чаще всего.

Ингредиенты: мука пшеничная — 250 г, вода теплая — 500 мл, сахар — 2 ст. л., соль — 1/2 ч. л., разрыхлитель — 1/2 ч. л., растительное масло — 3 ст. л.

В миске смешайте муку, сахар, соль и разрыхлитель. Постепенно вливайте теплую воду, постоянно помешивая венчиком, чтобы не было комков. Тесто должно получиться как жидкая сметана. Добавьте растительное масло, еще раз перемешайте. Оставьте на 20 минут. Выпекайте на раскаленной сковороде до румяности с обеих сторон. Эти блины тонкие, эластичные, идеально подходят для заворачивания начинки.

Рецепт № 2: гречневые постные блины (для любителей здоровой пищи)

Гречневая мука придает блинам характерный ореховый вкус и плотность. В старину такие блины пекли на Руси.

Ингредиенты: мука гречневая — 150 г, мука пшеничная — 100 г (без пшеничной тесто будет крошиться), вода — 600 мл, сахар — 1 ст. л., соль — 1/2 ч. л., масло растительное — 4 ст. л.

Смешайте оба вида муки, соль и сахар. Влейте теплую воду, замесите тесто. Оно будет гуще, чем на обычные блины, — это нормально. Добавьте масло, перемешайте. Дайте постоять 30 минут. Выпекайте на среднем огне, переворачивая осторожно, — гречневые блины более хрупкие. Подавайте с медом, вареньем или постной икрой.

Рецепт № 3: овсяные постные блины (без муки)

Вариант для тех, кто следит за фигурой или просто любит овсянку. Яйца и молоко не нужны, мука тоже не обязательна.

Ингредиенты: овсяные хлопья (не быстрого приготовления) — 200 г, вода — 300 мл, банан — 1 шт. (спелый), соль — щепотка, масло растительное — 2 ст. л.

Хлопья измельчите в блендере в муку. Банан разомните вилкой в пюре. Смешайте овсяную муку, банановое пюре, соль, влейте теплую воду и масло. Тесто должно быть как жидкая сметана. Дайте постоять 15 минут. Выпекайте как обычные блины. Они получаются мягкими, с легкой банановой сладостью. Отличный постный завтрак.

Рецепт № 4: заварные постные блины (кружевные)

Самый эффектный вариант. Благодаря кипятку блины получаются ажурными, с множеством дырочек. Ингредиенты: мука — 250 г, вода (кипяток) — 250 мл, вода теплая — 250 мл, сахар — 2 ст. л., соль — 1/2 ч. л., разрыхлитель — 1 ч. л. (или сода на кончике ножа), масло растительное — 3 ст. л.

В миске смешайте муку, сахар, соль, разрыхлитель. Влейте теплую воду, перемешайте до однородности. Затем, продолжая мешать, влейте тонкой струйкой кипяток. Тесто на глазах станет более жидким и пузырчатым. Добавьте масло. Печь нужно сразу, не давая тесту остыть. На раскаленную сковороду наливайте тесто — дырочки появятся сами собой. Переворачивать легко, блины не рвутся.

С чем есть постные блины

Даже сейчас думаете, что постные блины — это невкусно? Просто добавьте интересную начинку. Своими любимыми вариантами поделились ниже.

Сладкие варианты: мед, варенье, джем, фруктовое пюре, ягоды, постный шоколад, ореховая паста (урбеч).

Соленые варианты: тушеные грибы с луком, овощная икра (кабачковая или баклажанная), томатный соус с чесноком и травами, гуакамоле (пюре из авокадо), соленые огурцы и помидоры, квашеная капуста, постный майонез с зеленью.

Что делать, если хочется блинов со сметаной даже в пост? У нас есть решение: смешайте размолотые кешью с водой, лимонным соком и щепоткой соли. Получится густой кисломолочный крем.

Постные блины — это не компромисс. Они могут быть тоньше и легче классических, а благодаря экспериментам с мукой (гречневой, рисовой, кукурузной, овсяной) — еще и намного интереснее по вкусу. Пробуйте все четыре рецепта, ищите свой идеальный.

