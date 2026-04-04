04 апреля 2026 в 07:30

Не сухой, а влажный внутри: сдобный кулич на сметане — не черствеет до 5 дней

Сдобный кулич на сметане с цедрой лимона и сухофруктами — это нежная, влажная и ароматная пасхальная выпечка, которая благодаря сметане в тесте не черствеет до 5 дней. Мякиш получается мелкопористым, маслянистым.

Ингредиенты

Вам понадобится: 500 г муки, 200 г сметаны (20%), 150 г сливочного масла, 150 г сахара, 3 яйца, 100 г изюма, 50 г цукатов, цедра лимона, 7 г сухих дрожжей, 50 мл молока, ванилин, щепотка соли.

Как приготовить

В теплом молоке растворите дрожжи и 1 ч. л. сахара, оставьте на 15 минут. Яйца взбейте с сахаром и солью до пышности. Добавьте растопленное масло, сметану, цедру лимона, ванилин и опару, перемешайте. Постепенно всыпайте муку, замесите мягкое тесто. Добавьте сухофрукты, обвалянные в муке. Оставьте тесто в тепле на 2-3 часа для подъема, обмяв один раз. Разложите тесто по формам на 1/3, дайте подняться почти до краев. Выпекайте при 170–180 °C 35–50 минут (в зависимости от размера). Готовые куличи остудите, украсьте глазурью.

Ранее стало известно, как приготовить слоистый кулич-краффин.

Этот кулич я дарю только самым близким.  Внутри — нежные слои, орехи и изюм. Самый простой и быстрый рецепт на Пасху
Общество
Этот кулич я дарю только самым близким.  Внутри — нежные слои, орехи и изюм. Самый простой и быстрый рецепт на Пасху
Никакой возни с формами: на Пасху пеку тюлевую бабу — нежнее кулича и ароматнее шарлотки
Общество
Никакой возни с формами: на Пасху пеку тюлевую бабу — нежнее кулича и ароматнее шарлотки
Нежный тарт с консервами — сытный, красивый, вкусный и ни грамма муки. Находка для Вербного воскресенья
Общество
Нежный тарт с консервами — сытный, красивый, вкусный и ни грамма муки. Находка для Вербного воскресенья
«Глобализация безразличия»: папа Лев XIV выступил с пасхальным призывом
Мир
«Глобализация безразличия»: папа Лев XIV выступил с пасхальным призывом
Москвичам рассказали, какая погода их ждет на Пасху
Общество
Москвичам рассказали, какая погода их ждет на Пасху
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Карта атак БПЛА ВСУ на регионы РФ на 6 апреля: инфографика
ВСУ пытались атаковать Россию ночью с помощью 50 БПЛА
В США узнали о переговорах Трампа с Ираном о 45-дневном перемирии
Адвокат раскрыл, как обсуждения в СМИ могут повлиять на итоговый приговор
План Макрона вызвал вопросы в Турции из-за России
Сколько стоит доехать из Москвы до Казани весной 2026 года по М-12 «Восток»
Более 400 россиян находятся под арестом во Франции
Названы пять признаков, что мужчина будет плохим мужем и отцом
Стало известно, сколько кораблей прошли через Ормузский пролив за сутки
Хирург назвал отличия пластики от «переделанного лица»
Психолог дала совет родителям при покупке первого гаджета ребенку
Нутрициолог предупредила, чем опасен избыток воды в организме
Названа самая подешевевшая рыба в России
В 2026 году для россиян не будет шестидневных рабочих недель
Ожесточенные бои и продвижение в ДНР: успехи ВС РФ к утру 6 апреля
Долги россиян достигли исторического максимума
Россиянам назвали хитрый способ экономить воду
Атаки ВСУ на Россию: какие регионы оказались в опасности ночью 6 апреля
Юрист предупредил о риске штрафа для автовладельцев при смене прописки
Россиянам рассказали о полезных свойствах березового сока
Штрафы на даче в 2026 году: 10 нарушений, за которые можно лишиться денег
Семья и жизнь

Штрафы на даче в 2026 году: 10 нарушений, за которые можно лишиться денег

Запекаю лаваш с начинкой — и через 10 минут на столе хрустящие пицца-рулеты с тягучей начинкой
Общество

Запекаю лаваш с начинкой — и через 10 минут на столе хрустящие пицца-рулеты с тягучей начинкой

Бросьте семена в грунт в апреле — и к середине лета клумба усыпана нежно-розовыми бусинами. Цветение продолжается до самых заморозков
Общество

Бросьте семена в грунт в апреле — и к середине лета клумба усыпана нежно-розовыми бусинами. Цветение продолжается до самых заморозков

