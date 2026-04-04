Не сухой, а влажный внутри: сдобный кулич на сметане — не черствеет до 5 дней

Не сухой, а влажный внутри: сдобный кулич на сметане — не черствеет до 5 дней

Сдобный кулич на сметане с цедрой лимона и сухофруктами — это нежная, влажная и ароматная пасхальная выпечка, которая благодаря сметане в тесте не черствеет до 5 дней. Мякиш получается мелкопористым, маслянистым.

Ингредиенты

Вам понадобится: 500 г муки, 200 г сметаны (20%), 150 г сливочного масла, 150 г сахара, 3 яйца, 100 г изюма, 50 г цукатов, цедра лимона, 7 г сухих дрожжей, 50 мл молока, ванилин, щепотка соли.

Как приготовить

В теплом молоке растворите дрожжи и 1 ч. л. сахара, оставьте на 15 минут. Яйца взбейте с сахаром и солью до пышности. Добавьте растопленное масло, сметану, цедру лимона, ванилин и опару, перемешайте. Постепенно всыпайте муку, замесите мягкое тесто. Добавьте сухофрукты, обвалянные в муке. Оставьте тесто в тепле на 2-3 часа для подъема, обмяв один раз. Разложите тесто по формам на 1/3, дайте подняться почти до краев. Выпекайте при 170–180 °C 35–50 минут (в зависимости от размера). Готовые куличи остудите, украсьте глазурью.

