Кулич-краффин — слоистый, долго не черствеет: много лет занимает достойное место на столе в Пасху

Кулич-краффин — это эффектная и невероятно вкусная альтернатива традиционному пасхальному куличу, которая покоряет своей слоистой структурой и воздушной текстурой. Он много лет занимает достойное место на столе в Пасху.

Его главное преимущество — невероятная мягкость и то, что он остается свежим намного дольше обычного кулича благодаря особой технике формирования теста.

Для приготовления понадобится: 500 г муки, 250 мл теплого молока, 100 г сахара, 100 г сливочного масла, 2 яйца, 1,5 ч. л. сухих дрожжей, щепотка соли, ванилин, изюм или цукаты, сахарная пудра для посыпки.

Рецепт: из молока, дрожжей, сахара, яиц и муки замесите тесто, в конце добавьте 50 г мягкого масла. Дайте подойти в тепле. Раскатайте тесто в большой прямоугольник, смажьте оставшимся маслом, посыпьте изюмом. Разрежьте на полосы, сверните каждую в рулетик, выложите их в формы друг на друга. Дайте подойти и выпекайте при 180 °C 40–50 минут. Готовый краффин посыпьте пудрой.

Проверено редакцией
Дарья Иванова
Д. Иванова
