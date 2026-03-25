Постное меню на неделю: 7 витаминных блюд для энергии и здоровья

Великий пост в 2026 году — время не только духовного очищения, но и особого подхода к питанию. Многие боятся, что без мяса, молока и яиц рацион станет скудным, а организм начнет испытывать нехватку энергии. Но грамотно составленное постное меню на неделю с нашими простыми рецептами доказывает обратное: растительная пища может быть сытной, разнообразной и невероятно вкусной. Главное — знать, какие продукты обеспечат организм белком, железом и витаминами. Мы подготовили подробный план питания на семь дней с акцентом на витаминные постные блюда, список которых включает супы, салаты, горячие блюда и даже выпечку.

Понедельник: чечевичный суп и салат с киноа

Первый день недели стоит начать с продуктов, богатых растительным белком. Эксперты рекомендуют включать бобовые в рацион как минимум два-три раза в неделю, чтобы избежать дефицита белка. Далее приводим рецепт постного супа и салата.

Утро начинайте с овсянки на воде с горстью любых орехов и ложкой меда. Чтобы каша не казалась пресной, добавьте натертое зеленое яблоко.

В обед рекомендуется съесть суп из красной чечевицы. Возьмите 200 г чечевицы, 1 морковь, 1 луковицу, 2 картофелины. Овощи нарежьте кубиками, обжарьте на растительном масле, залейте водой и варите вместе с чечевицей 20 минут до мягкости. Красная чечевица варится быстро и не требует замачивания.

Ужин: салат с киноа. Смешайте отварное киноа с мелко нарезанным огурцом, помидорами, зеленью и заправьте лимонным соком с оливковым маслом. Добавьте горсть кедровых орешков — они дадут полезные жиры и дополнительный белок.

Вторник: тушеная капуста с грибами и запеченные овощи

Грибы и капуста — классическое сочетание, которое ценили еще наши бабушки. По словам экспертов, грибы — отличный источник белка и клетчатки, а квашеная капуста содержит рекордное количество витамина С и полезных бактерий. Вот постное меню на второй день недели. Рецепты из доступных продуктов.

На завтрак приготовим тосты из цельнозернового хлеба с авокадо. Разомните вилкой спелое авокадо с солью и каплей лимонного сока, намажьте на хлеб и посыпьте семечками.

В обед хорошим выбором будет тушеная капуста с грибами. Возьмите 300 г белокочанной капусты, 200 г шампиньонов, луковицу, морковь. Нашинкуйте капусту, обжарьте лук с морковью, добавьте грибы, через 5–7 минут — капусту. Тушите под крышкой до мягкости. Подавайте с отварным бурым рисом.

Ужин: запеченные овощи. Нарежьте баклажаны, кабачки, болгарский перец, помидоры, посолите, поперчите, сбрызните маслом и запекайте в духовке 30–40 минут.

Среда: постный борщ и винегрет

В среду полезно включить в рацион больше корнеплодов. Свекла богата железом и фолиевой кислотой, а квашеная капуста — витамином С. Смотрите далее рецепты постных салатов и супов.

Завтрак: кукурузная каша на воде с изюмом и сушеной клюквой.

Обед: постный борщ без мяса. Возьмите 1 крупную свеклу, 200 г фасоли (можно консервированной), капусту, томатную пасту. Секрет вкусного постного борща — добавить щепотку сахара и каплю уксуса при тушении свеклы.

Ужин: винегрет с квашеной капустой. Отварите свеклу, морковь, картофель, нарежьте кубиками, добавьте квашеную капусту, соленые огурцы, зеленый горошек. Заправьте растительным маслом. Подавайте с ломтиком бородинского хлеба.

Четверг: картофель с травами и бобовые котлеты

Четверг — время для сытных блюд из картофеля и бобовых. Нутрициологи советуют сочетать злаки и бобовые для полноценного аминокислотного профиля.

Завтрак: гречневые хлопья, запаренные с сухофруктами и грецким орехом.

Обед: грибная похлебка с перловкой. На 2 литра воды возьмите 300 г грибов, 100 г перловки (замочите заранее), лук, морковь. Варите до мягкости крупы.

Ужин: картофель с травами и бобовые котлеты. Картофель запеките с розмарином и чесноком. Для котлет отварите красную фасоль, разомните в пюре, добавьте обжаренный лук, чеснок, специи, сформируйте котлеты и обжарьте на сковороде. Бобовые — главный источник белка в пост, их обязательно нужно включать в рацион.

Пятница: гречка с грибами и квашеная капуста

К концу недели организм может нуждаться в дополнительной поддержке. Квашеная капуста — кладезь витамина С, а гречка богата железом.

Завтрак: пшенная каша с тыквой и корицей. Пшено отлично очищает организм и дает длительное чувство сытости.

Обед: паста с томатным соусом и базиликом. Используйте макароны из твердых сортов пшеницы, банку томатов в собственном соку, пару зубчиков чеснока. Обжарьте чеснок, добавьте томаты, протушите 10 минут и смешайте с пастой.

Ужин: гречка с грибами и квашеная капуста. Гречку отварите, отдельно обжарьте шампиньоны с луком, смешайте. Подавайте с квашеной капустой — это сочетание обеспечит организм и белком, и витаминами.

Суббота: рыба (если разрешена) или тофу с овощами

В субботу первой недели Великого поста, а также в праздники Благовещения и Вербного воскресенья разрешается рыба. Если рыба не разрешена или вы соблюдаете более строгий пост, замените ее тофу — соевый продукт богат полноценным белком и кальцием.

Завтрак: постные оладьи на минеральной воде. Смешайте 300 г муки, стакан газированной воды, ложку сахара, щепотку соды. Жарьте на растительном масле, подавайте с вареньем.

Обед: рассольник с грибами и солеными огурцами. Перловка и лесные грибы создают насыщенную основу. Добавьте соленые огурцы и огуречный рассол для характерного вкуса.

Ужин: рыба (хек или треска), запеченная с овощами, или тофу с овощами. Для веганского варианта нарежьте тофу кубиками, обжарьте с болгарским перцем, кабачком и помидорами, приправьте соевым соусом.

Воскресенье: постная выпечка и компот

Завершаем неделю домашней выпечкой и витаминным напитком. Постная выпечка может быть богатой витаминами благодаря сухофруктам и орехам — они богаты калием, магнием и антиоксидантами. Их обязательно надо есть в пост, чтобы не болеть.

Завтрак: запеченные яблоки с медом и орехами. Удалите сердцевину, положите внутрь мед и измельченные орехи, запекайте 20 минут.

Обед: постные голубцы с начинкой из риса и грибов. Вместо фарша используйте мелко нарезанные шампиньоны (400 г) и отварной рис (200 г). Тушите голубцы в соусе из томатной пасты и тертой моркови.

Ужин: постный яблочный пирог и компот из сухофруктов. Для пирога смешайте 1,5 стакана муки, 1 стакан сахара, 0,5 стакана растительного масла, 1 стакан воды, 4 нарезанных яблока, разрыхлитель. Выпекайте 40 минут при 180 °C. Компот из сухофруктов — дополнительный источник витаминов и антиоксидантов.

Продукты — источники витаминов: зелень, квашеная капуста, замороженные ягоды

Что есть в пост, чтобы не болеть? Важно включать в рацион продукты, богатые витаминами и микроэлементами. Эксперты советуют добавить в меню следующие продукты:

квашеную капусту — источник витамина С, поддерживает иммунитет и улучшает работу кишечника;

зелень (укроп, петрушка, кинза, шпинат) — содержит железо, кальций и антиоксиданты;

замороженные ягоды — кладезь витаминов даже зимой, их можно добавлять в каши и компоты;

тыкву и морковь — богаты бета-каротином, который превращается в витамин А и поддерживает здоровье кожи и глаз;

орехи и семена — источники полезных жиров, цинка и магния.

Помните, что постное питание для поддержания энергии требует регулярности: диетологи рекомендуют питаться четыре-пять раз в день, чтобы избежать приступов голода и поддерживать стабильный уровень сахара в крови. Пейте больше воды и травяных чаев, а если чувствуете слабость — не бойтесь корректировать строгость поста.

