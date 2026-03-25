Олимпиада и Паралимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
25 марта 2026 в 18:30

Постное меню на неделю: 7 витаминных блюд для энергии и здоровья

Подписывайтесь на нас в MAX

Великий пост в 2026 году — время не только духовного очищения, но и особого подхода к питанию. Многие боятся, что без мяса, молока и яиц рацион станет скудным, а организм начнет испытывать нехватку энергии. Но грамотно составленное постное меню на неделю с нашими простыми рецептами доказывает обратное: растительная пища может быть сытной, разнообразной и невероятно вкусной. Главное — знать, какие продукты обеспечат организм белком, железом и витаминами. Мы подготовили подробный план питания на семь дней с акцентом на витаминные постные блюда, список которых включает супы, салаты, горячие блюда и даже выпечку.

Понедельник: чечевичный суп и салат с киноа

Первый день недели стоит начать с продуктов, богатых растительным белком. Эксперты рекомендуют включать бобовые в рацион как минимум два-три раза в неделю, чтобы избежать дефицита белка. Далее приводим рецепт постного супа и салата.

  • Утро начинайте с овсянки на воде с горстью любых орехов и ложкой меда. Чтобы каша не казалась пресной, добавьте натертое зеленое яблоко.

  • В обед рекомендуется съесть суп из красной чечевицы. Возьмите 200 г чечевицы, 1 морковь, 1 луковицу, 2 картофелины. Овощи нарежьте кубиками, обжарьте на растительном масле, залейте водой и варите вместе с чечевицей 20 минут до мягкости. Красная чечевица варится быстро и не требует замачивания.

  • Ужин: салат с киноа. Смешайте отварное киноа с мелко нарезанным огурцом, помидорами, зеленью и заправьте лимонным соком с оливковым маслом. Добавьте горсть кедровых орешков — они дадут полезные жиры и дополнительный белок.

Постные блюда: простые рецепты Постные блюда: простые рецепты Фото: Shutterstock/FOTODOM

Вторник: тушеная капуста с грибами и запеченные овощи

Грибы и капуста — классическое сочетание, которое ценили еще наши бабушки. По словам экспертов, грибы — отличный источник белка и клетчатки, а квашеная капуста содержит рекордное количество витамина С и полезных бактерий. Вот постное меню на второй день недели. Рецепты из доступных продуктов.

  • На завтрак приготовим тосты из цельнозернового хлеба с авокадо. Разомните вилкой спелое авокадо с солью и каплей лимонного сока, намажьте на хлеб и посыпьте семечками.

  • В обед хорошим выбором будет тушеная капуста с грибами. Возьмите 300 г белокочанной капусты, 200 г шампиньонов, луковицу, морковь. Нашинкуйте капусту, обжарьте лук с морковью, добавьте грибы, через 5–7 минут — капусту. Тушите под крышкой до мягкости. Подавайте с отварным бурым рисом.

  • Ужин: запеченные овощи. Нарежьте баклажаны, кабачки, болгарский перец, помидоры, посолите, поперчите, сбрызните маслом и запекайте в духовке 30–40 минут.

Среда: постный борщ и винегрет

В среду полезно включить в рацион больше корнеплодов. Свекла богата железом и фолиевой кислотой, а квашеная капуста — витамином С. Смотрите далее рецепты постных салатов и супов.

  • Завтрак: кукурузная каша на воде с изюмом и сушеной клюквой.

  • Обед: постный борщ без мяса. Возьмите 1 крупную свеклу, 200 г фасоли (можно консервированной), капусту, томатную пасту. Секрет вкусного постного борща — добавить щепотку сахара и каплю уксуса при тушении свеклы.

  • Ужин: винегрет с квашеной капустой. Отварите свеклу, морковь, картофель, нарежьте кубиками, добавьте квашеную капусту, соленые огурцы, зеленый горошек. Заправьте растительным маслом. Подавайте с ломтиком бородинского хлеба.

Рецепты блюд в пост Рецепты блюд в пост Фото: Shutterstock/FOTODOM

Четверг: картофель с травами и бобовые котлеты

Четверг — время для сытных блюд из картофеля и бобовых. Нутрициологи советуют сочетать злаки и бобовые для полноценного аминокислотного профиля.

  • Завтрак: гречневые хлопья, запаренные с сухофруктами и грецким орехом.

  • Обед: грибная похлебка с перловкой. На 2 литра воды возьмите 300 г грибов, 100 г перловки (замочите заранее), лук, морковь. Варите до мягкости крупы.

  • Ужин: картофель с травами и бобовые котлеты. Картофель запеките с розмарином и чесноком. Для котлет отварите красную фасоль, разомните в пюре, добавьте обжаренный лук, чеснок, специи, сформируйте котлеты и обжарьте на сковороде. Бобовые — главный источник белка в пост, их обязательно нужно включать в рацион.

Пятница: гречка с грибами и квашеная капуста

К концу недели организм может нуждаться в дополнительной поддержке. Квашеная капуста — кладезь витамина С, а гречка богата железом.

  • Завтрак: пшенная каша с тыквой и корицей. Пшено отлично очищает организм и дает длительное чувство сытости.

  • Обед: паста с томатным соусом и базиликом. Используйте макароны из твердых сортов пшеницы, банку томатов в собственном соку, пару зубчиков чеснока. Обжарьте чеснок, добавьте томаты, протушите 10 минут и смешайте с пастой.

  • Ужин: гречка с грибами и квашеная капуста. Гречку отварите, отдельно обжарьте шампиньоны с луком, смешайте. Подавайте с квашеной капустой — это сочетание обеспечит организм и белком, и витаминами.

Постный гарнир Постный гарнир Фото: Shutterstock/FOTODOM

Суббота: рыба (если разрешена) или тофу с овощами

В субботу первой недели Великого поста, а также в праздники Благовещения и Вербного воскресенья разрешается рыба. Если рыба не разрешена или вы соблюдаете более строгий пост, замените ее тофу — соевый продукт богат полноценным белком и кальцием.

  • Завтрак: постные оладьи на минеральной воде. Смешайте 300 г муки, стакан газированной воды, ложку сахара, щепотку соды. Жарьте на растительном масле, подавайте с вареньем.

  • Обед: рассольник с грибами и солеными огурцами. Перловка и лесные грибы создают насыщенную основу. Добавьте соленые огурцы и огуречный рассол для характерного вкуса.

  • Ужин: рыба (хек или треска), запеченная с овощами, или тофу с овощами. Для веганского варианта нарежьте тофу кубиками, обжарьте с болгарским перцем, кабачком и помидорами, приправьте соевым соусом.

Воскресенье: постная выпечка и компот

Завершаем неделю домашней выпечкой и витаминным напитком. Постная выпечка может быть богатой витаминами благодаря сухофруктам и орехам — они богаты калием, магнием и антиоксидантами. Их обязательно надо есть в пост, чтобы не болеть.

  • Завтрак: запеченные яблоки с медом и орехами. Удалите сердцевину, положите внутрь мед и измельченные орехи, запекайте 20 минут.

  • Обед: постные голубцы с начинкой из риса и грибов. Вместо фарша используйте мелко нарезанные шампиньоны (400 г) и отварной рис (200 г). Тушите голубцы в соусе из томатной пасты и тертой моркови.

  • Ужин: постный яблочный пирог и компот из сухофруктов. Для пирога смешайте 1,5 стакана муки, 1 стакан сахара, 0,5 стакана растительного масла, 1 стакан воды, 4 нарезанных яблока, разрыхлитель. Выпекайте 40 минут при 180 °C. Компот из сухофруктов — дополнительный источник витаминов и антиоксидантов.

Постные десерты Постные десерты Фото: Shutterstock/FOTODOM

Продукты — источники витаминов: зелень, квашеная капуста, замороженные ягоды

Что есть в пост, чтобы не болеть? Важно включать в рацион продукты, богатые витаминами и микроэлементами. Эксперты советуют добавить в меню следующие продукты:

  • квашеную капусту — источник витамина С, поддерживает иммунитет и улучшает работу кишечника;

  • зелень (укроп, петрушка, кинза, шпинат) — содержит железо, кальций и антиоксиданты;

  • замороженные ягоды — кладезь витаминов даже зимой, их можно добавлять в каши и компоты;

  • тыкву и морковь — богаты бета-каротином, который превращается в витамин А и поддерживает здоровье кожи и глаз;

  • орехи и семена — источники полезных жиров, цинка и магния.

Помните, что постное питание для поддержания энергии требует регулярности: диетологи рекомендуют питаться четыре-пять раз в день, чтобы избежать приступов голода и поддерживать стабильный уровень сахара в крови. Пейте больше воды и травяных чаев, а если чувствуете слабость — не бойтесь корректировать строгость поста.

Анастасия Фомина
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Самойленко заявил, что Ефремов не растерял талант после заточения в ИК-4
Что известно о приказе Зеленского насчет мобилизации на Украине
В Госдуме объяснили, как беспилотники ВСУ оказались в Прибалтике
Трамп не «вывозит Иран», кем мигранты работают за 300 тысяч: что дальше
В США заявили об «огромных ресурсах», потраченных на Украину
Песков раскрыл, что будет с ограничениями для должности омбудсмена
«Прекрасны»: художник-постановщик Купер о Ефремове и Михалковой
Борт «России» приземлился в Нью-Йорке на фоне сообщений о визите депутатов
Путин поблагодарил деятелей культуры за вклад в будущее России
Путин предложит Москальковой новую должность
«Не ожидал»: экс-защитник сборной СССР о попадании на Аллею славы ЦСКА
Путин наградил молодых звезд культуры
Тихий интерьер: почему мы устаем от визуального шума
Еще четыре вражеских БПЛА пытались долететь до Москвы
Шойгу назвал неочевидную причину потока беженцев с Ближнего Востока
Самого улыбчивого блогера России оштрафовали за нарушение ПДД
Один умер, второй отравился: что с рехабом, где лечились Гуф и Паша Техник
Вскрылся неожиданный факт о здоровье умершего режиссера Котрелева
Генсек ООН забил тревогу из-за состояния войны на Ближнем Востоке
На Западе узнали, на каком мировом рынке доминирует Россия
Дальше
Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.