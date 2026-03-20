Этот каталонский салат — портал в средиземноморское лето. Черная чечевица, обжаренный лук и креветки в ароматном масле

Всего одна сковорода и 10 минут — именно столько нужно, чтобы обычный лук и чеснок совершили волшебство. Карамелизируясь, они создают ту самую ароматную основу, которая превращает питательную чечевицу и креветки в изысканное блюдо.

Что понадобится

Черная чечевица (белуга) — 200 г, лук репчатый — 1 крупная шт., чеснок — 2 зубчика, креветки очищенные варено-мороженые — 300 г, масло оливковое — 3 ст. л., соль, перец черный молотый — по вкусу.

Как я его готовлю

Черную чечевицу перебираю, тщательно промываю в холодной воде и отвариваю в подсоленной воде согласно инструкции на упаковке (обычно 20-25 минут) до готовности, но чтобы она оставалась упругой. Откидываю на дуршлаг и даю стечь и немного остыть.

Параллельно готовлю ароматную основу: лук нарезаю тонкими полукольцами, чеснок мелко рублю. В сковороде разогреваю 1 ст. л. оливкового масла и на умеренном огне пассерую лук с чесноком около 6-8 минут, пока лук не станет мягким и слегка золотистым.

В просторной миске соединяю остывшую чечевицу, теплую луково-чесночную смесь вместе со всем маслом со сковороды и подготовленные креветки (предварительно размороженные и обсушивые). Аккуратно, но тщательно все перемешиваю.

Приправляю солью и свежемолотым черным перцем по вкусу, вливаю оставшиеся 2 ст. л. оливкового масла и снова аккуратно перемешиваю. Даю салату настояться 5-10 минут для гармонизации вкусов.

