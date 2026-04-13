13 апреля 2026 в 14:24

Плавный выход из поста: нежирные супы, которые не навредят желудку

Длительное воздержание от привычной пищи — это настоящее испытание для организма. Когда заканчивается пост, многие совершают одну и ту же ошибку: набрасываются на скоромное, нагружая желудок сразу и всерьез. Диетологи и гастроэнтерологи в один голос предупреждают: правильный выход из поста — это не праздничный стол в первый же день, а плавный, бережный переход, в котором супам отведена главная роль.

Почему именно суп — первый друг после поста

Желудок за несколько недель поста перестраивается: снижается выработка желудочного сока, ферментов, желчи. Жирная, тяжелая пища в таком состоянии — удар по поджелудочной железе и печени. Нежирные супы после выхода из поста действуют иначе: они мягко «будят» пищеварение, насыщают без перегрузки и при этом дают организму необходимые микроэлементы и белок.

Три рецепта, которые сберегут ваше здоровье

1. Суп из зеленой чечевицы с пастернаком

Пастернак — редкий гость в современной кулинарии, незаслуженно забытый корнеплод, который наши бабушки клали в бульон вместо сельдерея. Он дает нежную сладость, успокаивает слизистую желудка и содержит калий, полезный для сердца.

Ингредиенты: зеленая чечевица (150 г), пастернак (1 средний корень — около 120 г), морковь (1 шт.), луковица (1 шт.), картофель (2 небольших клубня), лавровый лист (2 шт.), соль и черный перец по вкусу, масло растительное (1 ст. л.).

Приготовление. Чечевицу промыть и замочить на 20 минут. В кастрюлю налить 1,5 литра воды, довести до кипения, добавить чечевицу и варить 15 минут. Пастернак, морковь и картофель нарезать кубиком, лук — мелко. Все овощи добавить к чечевице, варить еще 20 минут на среднем огне. В конце — лавровый лист, соль, перец. Масло добавить прямо в тарелку.

  • Калорийность на 100 г: около 58 ккал. БЖУ: белки — 3,2 г, жиры — 0,9 г, углеводы — 9,4 г.

  • Свойства: чечевица — источник растительного белка и фолиевой кислоты, восстанавливает слизистую кишечника. Пастернак обладает мягким спазмолитическим действием, но противопоказан при фотодерматозе — осторожно летом.

2. Куриный суп с перловкой и тыквой (на втором бульоне)

Когда заканчивается пост, вспомните про второй бульон — простое постное блюдо, максимально легкое в приготовлении: первую воду после закипания курицы сливают, мясо промывают и варят заново. Это снижает нагрузку на печень и убирает лишний жир.

Ингредиенты: куриная грудка (300 г), перловая крупа (80 г), тыква (200 г), лук-порей (половина стебля), морковь (1 шт.), соль по вкусу, зелень петрушки (небольшой пучок).

Приготовление. Перловку замочить на ночь, утром промыть. Грудку залить холодной водой, довести до кипения, слить воду — это первый бульон. Залить снова 1,5 литра чистой воды, варить 30 минут. Достать курицу, нарезать кусочками. В бульон добавить перловку, через 15 минут — морковь, порей и тыкву, нарезанную кубиком. Варить до мягкости тыквы (около 20 минут). Вернуть курицу, посолить, подать с петрушкой.

  • Калорийность на 100 г: около 52 ккал. БЖУ: белки — 5,1 г, жиры — 0,8 г, углеводы — 6,7 г.

  • Свойства: тыква содержит пектин, который мягко очищает кишечник и снижает воспаление. Перловка — источник бета-глюканов, но при обострении гастрита от нее лучше воздержаться.

3. Суп-пюре из топинамбура с имбирем

Топинамбур — один из самых недооцененных корнеплодов. Его называют «земляной грушей», и именно он содержит инулин — природный пребиотик, который буквально кормит полезные бактерии кишечника. После поста, когда микрофлора нарушена, такое простое постное блюдо — настоящее лекарство.

Ингредиенты: топинамбур (400 г), картофель (1 шт.), лук репчатый (1 шт.), имбирь свежий (кусочек около 1 см), масло растительное (1 ст. л.), соль по вкусу, вода или легкий овощной бульон (900 мл).

Приготовление. Топинамбур почистить (он чистится как молодой картофель — тонкой кожурой), нарезать кубиком, картофель и лук — тоже. Все сложить в кастрюлю, залить бульоном, варить 25 минут до полной мягкости. Добавить натертый имбирь. Пробить погружным блендером до однородной кремовой консистенции. Масло — в тарелку при подаче.

  • Калорийность на 100 г: около 44 ккал. БЖУ: белки — 1,4 г, жиры — 0,9 г, углеводы — 7,8 г.

  • Свойства: инулин в топинамбуре восстанавливает микрофлору и помогает при запорах. При склонности к метеоризму топинамбур вводить осторожно — в небольших порциях.

Как выглядит правильный выход из поста: коротко и по делу

Нежирные супы после выхода из поста — это не временная мера, а забота о себе. Первые два дня — только жидкое: бульоны, пюре-супы. С третьего дня можно добавлять кисломолочное, яйца всмятку, отварную рыбу. К привычному рациону возвращаются постепенно, в течение 7–10 дней. Простые постные блюда в этот период — лучшие союзники пищеварения: они дают энергию, не нагружают ферментную систему и позволяют организму восстановиться без стресса.

Главное правило — слушать себя. Тяжесть, вздутие, изжога после еды — сигнал замедлиться и вернуться на шаг назад. Желудок всегда подскажет, когда он готов к большему.

Ранее мы делились с вами рецептами ленивых голубцов для быстрого семейного обеда.

Валентина Еремеева
