Приготовила и сама удивилась, даже миксер не нужен для этого пирога: творог, яблоки — чудо-сочетание

Творожно-яблочный пирог — это нежное, сочное и невероятно вкусное лакомство, которое готовится проще любой запеканки, а по вкусу оставляет ее далеко позади. С этим рецептом даже миксер не нужен.

Сливочный творог и кисло-сладкие яблоки создают идеальную гармонию, а простая заливка из сметаны и яиц придает пирогу нежную, слегка влажную текстуру. Приготовила и сама удивилась! Творог и яблоки — чудо-сочетание.

Ингредиенты

Для приготовления понадобится: 500 г творога, 3–4 яблока, 3 яйца, 4 ст. л. сахара, 4 ст. л. манной крупы, 200 г сметаны, щепотка соли, ванилин.

Как приготовить

Яблоки очистите и нарежьте тонкими дольками. В миске смешайте творог, яйца, сахар, соль, ванилин и манку, разомните вилкой до однородности. Форму для запекания смажьте маслом, выложите половину творожной массы, затем яблоки, затем оставшуюся массу. Сверху залейте сметаной. Выпекайте в разогретой до 180 °C духовке 40–45 минут до золотистого цвета.

