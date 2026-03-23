23 марта 2026 в 18:46

Приготовила и сама удивилась, даже миксер не нужен для этого пирога: творог, яблоки — чудо-сочетание

Фото: D-NEWS.ru
Творожно-яблочный пирог — это нежное, сочное и невероятно вкусное лакомство, которое готовится проще любой запеканки, а по вкусу оставляет ее далеко позади. С этим рецептом даже миксер не нужен.

Сливочный творог и кисло-сладкие яблоки создают идеальную гармонию, а простая заливка из сметаны и яиц придает пирогу нежную, слегка влажную текстуру. Приготовила и сама удивилась! Творог и яблоки — чудо-сочетание.

Ингредиенты

Для приготовления понадобится: 500 г творога, 3–4 яблока, 3 яйца, 4 ст. л. сахара, 4 ст. л. манной крупы, 200 г сметаны, щепотка соли, ванилин.

Как приготовить

Яблоки очистите и нарежьте тонкими дольками. В миске смешайте творог, яйца, сахар, соль, ванилин и манку, разомните вилкой до однородности. Форму для запекания смажьте маслом, выложите половину творожной массы, затем яблоки, затем оставшуюся массу. Сверху залейте сметаной. Выпекайте в разогретой до 180 °C духовке 40–45 минут до золотистого цвета.

Ранее стало известно, как приготовить шоколадный пирог с яблоками — можно в Великий пост.

Проверено редакцией
яблоки
творог
рецепты
пироги
Дарья Иванова
Дарья Иванова
