05 апреля 2026 в 15:15

Раскрыта судьба пропавших в Таиланде модели и ее возлюбленного-ритуальщика

Пропавших в Таиланде модель и владельца ритуальной фирмы нашли в Москве

Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
Модель и владелец ритуальной фирмы, пропавшие ранее в Таиланде, оказались в Москве, выяснило издание aif.ru. По информации источника, с ними все хорошо.

Мы в Москве, все нормально. Мы уже вторые сутки дома, — сообщил бизнесмен родственнице.

Как отметило издание, владелец московского ритуального агентства Иван и модель фитнес-бикини Снежана с начала февраля отдыхали на Пхукете. Перед возвращением они решили доехать до Бангкока, а оттуда вылететь во Вьетнам.

В аэропорту столицы Таиланда Снежана в последний раз поговорила с родственницей по телефону, а затем перестала выходить на связь. Во Вьетнам они в тот день не долетели. Родственница начала искать пару своими силами и подала заявление в полицию, но спустя несколько дней бизнесмен вышел на связь.

Ранее в Бангкоке пропал молодой россиянин. Он исчез через несколько недель после прибытия в столицу Таиланда, куда он прилетел из Индонезии. 22-летний молодой человек прибыл туда 4 сентября 2025 года, а после 28-го числа перестал отвечать на звонки и сообщения.

