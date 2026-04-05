«Нападение на суверенитет»: Венгрию разозлила диверсия на «Турецком потоке»

Попытка диверсии на сербском участке газопровода «Турецкий поток» стала нападением на суверенитет Венгрии, заявил глава МИД страны Петер Сийярто в соцсетях. Так он прокомментировал сообщение о том, что вблизи газовой магистрали нашли взрывчатку и детонаторы.
Мы самым решительным образом осуждаем новое нападение на наш суверенитет, потому что нападение на безопасность нашего энергоснабжения не может быть расценено иначе как посягательство на наш суверенитет, — отметил министр.
Ранее представитель МИД России Мария Захарова сообщила, что Будапешт пытаются лишить суверенитета, но он дает отпор. Так дипломат отреагировала на обнаружение взрывчатки рядом с газопроводом между Сербией и Венгрией. По словам Захаровой, недоброжелатели действуют самыми разными способами.
До этого сербский президент Александр Вучич предупредил, что с теми, кто заложил взрывчатку между Сербией и Венгрией под трубопровод с российским газом, «безжалостно расправятся». По его словам, следы преступников, посягнувших на критическую инфраструктуру, уже найдены.