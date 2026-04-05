Олимпиада и Паралимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
05 апреля 2026 в 15:05

«Нападение на суверенитет»: Венгрию разозлила диверсия на «Турецком потоке»

Сийярто назвал нападением на суверенитет диверсию на «Турецком потоке»

Петер Сийярто Петер Сийярто Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Попытка диверсии на сербском участке газопровода «Турецкий поток» стала нападением на суверенитет Венгрии, заявил глава МИД страны Петер Сийярто в соцсетях. Так он прокомментировал сообщение о том, что вблизи газовой магистрали нашли взрывчатку и детонаторы.

Мы самым решительным образом осуждаем новое нападение на наш суверенитет, потому что нападение на безопасность нашего энергоснабжения не может быть расценено иначе как посягательство на наш суверенитет, — отметил министр.

Ранее представитель МИД России Мария Захарова сообщила, что Будапешт пытаются лишить суверенитета, но он дает отпор. Так дипломат отреагировала на обнаружение взрывчатки рядом с газопроводом между Сербией и Венгрией. По словам Захаровой, недоброжелатели действуют самыми разными способами.

До этого сербский президент Александр Вучич предупредил, что с теми, кто заложил взрывчатку между Сербией и Венгрией под трубопровод с российским газом, «безжалостно расправятся». По его словам, следы преступников, посягнувших на критическую инфраструктуру, уже найдены.

Европа
Венгрия
Сербия
Петер Сийярто
Самое популярное
Штрафы на даче в 2026 году: 10 нарушений, за которые можно лишиться денег
Семья и жизнь

Запекаю лаваш с начинкой — и через 10 минут на столе хрустящие пицца-рулеты с тягучей начинкой
Общество

Бросьте семена в грунт в апреле — и к середине лета клумба усыпана нежно-розовыми бусинами. Цветение продолжается до самых заморозков
Общество

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.