«Заранее уничтожать»: депутат об ответе на атаку ВСУ под Нижним Новгородом

Необходимо лишить Вооруженные силы Украины комплектующих для сборки дронов, перерезав логистические пути, заявил NEWS.ru первый заместитель председателя комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев. Он отметил, что детали для беспилотников поступают на Украину из других стран.

Выход один — не давать врагу возможности атаковать. Заранее уничтожать, выжигать каленым железом все места дислокации, сборки дронов, нещадно перерезать логистику — ведь все детали поступают на Украину из-за рубежа. [Президент Украины Владимир] Зеленский не остановится, поэтому в данной ситуации его, как горбатого, только могила исправит. Я уверен, что устранение верхушки киевского режима немедленно сыграло бы свою роль в этих налетах. Они бы точно прекратились, пока отдавать приказы было бы некому, — сказал Журавлев.

Ранее губернатор Нижегородской области Глеб Никитин сообщил, что силы ПВО отразили массированную атаку 30 беспилотников на промзону Кстовского района. Из-за падения обломков загорелись два объекта на нефтеперерабатывающем заводе ЛУКОЙЛа.