«Ее бес попутал»: как Дибров переживает развод, откровения о бывшей

Телеведущий Дмитрий Дибров в программе «Секрет на миллион» на НТВ рассказал Лере Кудрявцевой подробности расставания с бывшей женой Полиной и поделился переживаниями на тему ее возможного возвращения. Что рассказал Дибров, как он отзывается об экс-супруге, как они поделили имущество?

Что Дибров рассказал о Полине, чему он ее научил

По словам ведущего, после развода ему тяжело находиться в доме, где он жил вместе с Полиной и детьми, и он выставил Villa Paulina на продажу. Стоимость дома с участком на Рублевке он оценил в 555–557 млн рублей. С территории дома видно дом, в котором сейчас живет Полина с любовником Романом Товстиком. Дибров за прошедшие девять месяцев видел ее лишь однажды, когда она пришла на день рождения сына: Александр живет с Дибровым, а Федор и Илья — с матерью.

Телеведущий отметил, что у Полины не было обязанностей по дому, за все отвечала прислуга.

«Она вела жизнь рублевской жены. Единственная ее обязанность — рожать детей. Для меня эта маленькая девочка всегда будет важна», — сказал он.

Шоумен рассказал, как покупал жене бриллианты и наряды от лучших дизайнеров, а также возил за границу. По его словам, у них изначально, однако, были разные интересы, но они «шли друг другу навстречу». С возрастом он перестал ходить вместе с Полиной на вечеринки, в последние пять лет Дмитрий в свободное от работы время сидел дома в кабинете и писал книгу. Он занимался этим и когда выезжал с женой и детьми на курорты.

Дмитрий Дибров и Полина на премьере фильма Андрея Кравчука «Викинг» в кинокомплексе «Октябрь». Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости

«Мне нравилось баловать Полину, как ребенка. Мне нравилась Полина фигура, нравилось одевать ее. Короткие или облегающие платьишки. Ей это безумно шло и идет до сих пор! И покупка нарядов не была привязана к каким-то там праздникам или именинам. Вот просто ехал с работы и заезжал в магазин... Я честно служил идее идеального семейного сожительства», — поделился Дибров.

Он также рассказал, как после развода поделил имущество с Полиной.

«Весь автопарк, жилье городское — Полине. Мне — только загородный дом на Рублевке, потому что в этом доме все до последнего гвоздя оплачено моими деньгами. Полина в это время не работала», — заявил он.

По словам Диброва, Полина умела сделать приятное мужчине.

«Полина умела делать мужчину счастливым. Включая секретные арсеналы. Она умела и это... Я ее подучил немножко, конечно», — поделился журналист.

Любит ли Дибров бывшую жену Полину, простит ли он ее

Также ведущий признался Кудрявцевой, что надеется на возвращение бывшей жены.

«Я жду, что ко мне вернется Полина. Мне кажется, ее бес попутал. Не верю, что у них с Ромой надолго. Но я не вор, не буду ничего делать для разрыва их отношений. Господь все расставит по своим местам... Если она вернется, то и секунды думать не буду. Я готов все простить. И это ради будущей жизни. Ей уже спасибо за эти прекрасные 16 лет в браке. Вот если сейчас она скажет, что хочет обратно ко мне, то и слова в ответ не услышит. Сразу приму ее назад. Никогда не напомню ей тот страшный 2025 год. Приму без лишних разговоров», — признался он.

Дмитрий и Полина Дибровы Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Дибров заявил, что не верит в измену бывшей жены. По его мнению, Полина сначала ушла от него, и только потом вступила в отношения с Товстиком. Кудрявцева спросила: уверен ли телеведущий, что Роман Товстик не увел у него супругу? Дибров категорически отверг это предположение.

«Все, кто говорит об изменах моей жены, должны показать мне фотографии, гостиничные счета за восемь лет. Покажите мне, где Рома Полину ублажает на заднем сиденье. Заткните ваши рты! Не поверю», — вспылил телеведущий.

