«Я с ней знакома уже давно»: Полина Диброва о новом романе экс-мужа Диброва назвала новую избранницу экс-мужа достойным человеком

Новая избранница телеведущего Дмитрия Диброва является достойным человеком, заявила его бывшая супруга Полина на премьере фильма «Королек моей любви». По словам модели, которые приводит StarHit, 43-летнюю нутрициолога Екатерину Гусеву она знает достаточно давно.

Я с ней знакома уже достаточно давно. И считаю ее очень достойным человеком, — сказала Диброва.

Модель также подчеркнула, что «не назвала бы девушкой эту женщину». Однако, по словам Дибровой, она не должна одобрять выбор экс-супруга.

Ранее Дибров приехал на церемонию вручения премии «Виктория» в сопровождении Гусевой. На вопрос о том, не бывшая ли жена их познакомила, он не стал отвечать и поспешно удалился вместе со своей спутницей. Шоумен при этом заявил, что ему приходится много думать о своем внешнем виде, чтобы нравиться своей избраннице. Журналист добавил, что девушки из центра Москвы очень привередливы.

Модель между тем рассказала, что приняла решение о разводе, когда осознала интерес к другому человеку. По словам Дибровой, решение о расставании не было случайным импульсом, а стало итогом глубокой внутренней работы и честного признания самой себе в угасании прежних чувств.