Магнитные бури сегодня, 5 апреля: что завтра, головокружение, слабость

Лаборатория солнечной астрономии Института космических исследований РАН оценила вероятность магнитной бури на Земле сегодня, 5 апреля 2026 года. Ждать ли геомагнитных ударов, что будет завтра, как справиться с магнитной бурей?

Будут ли магнитные бури 5 и 6 апреля

В воскресенье, 5 апреля, по прогнозу ИКИ РАН, вероятна магнитная буря: модель предполагала, что Кр-индекс с начала суток будет в красной зоне, выше пяти единиц; после 03:00 мск ожидался переход к «зеленым» значениям.

Онлайн-график демонстрирует, что прогнозируемые значения достигнуты не были; Кр-индекс находится в нормальном диапазоне с начала суток.

«Вероятность спокойной магнитосферы составляет 39%, геомагнитных возмущений — 35%, магнитных бурь — 26%. Прогноз на ближайшие 24 часа: ожидается спокойное состояние магнитного поля Земли (Kp = 3). Магнитные бури сейчас: магнитосфера Земли спокойная (Kp = 1,67)», — отмечается на сайте ИКИ РАН.

На Солнце произошли 12 новых вспышек. 11 из них относятся к классу C (слабые), одна — к классу M (средняя). Индекс солнечной активности, по данным за 48 часов, составил 7.

Портал my-calend пишет, что сегодня, 5 апреля, ожидается геомагнитная буря силой четыре баллов.

«В этот день может возникнуть головная боль, головокружение. Ограничьте физические нагрузки, избегайте стрессовых ситуаций, проводите больше времени на свежем воздухе», — отметил источник.

В понедельник, 6 апреля, согласно прогнозу ИКИ РАН, вероятность спокойной магнитосферы составляет 73%, геомагнитных возмущений — 20%, магнитных бурь — 7%. Кр-индекс в течение суток зафиксируется в районе трех единиц.

Как справиться с магнитной бурей

Терапевт Павел Смирнов советует метеозависимым людям придерживаться определенных правил во время магнитных бурь, чтобы минимизировать ущерб для здоровья.

«В такие периоды следует больше гулять на свежем воздухе, стоит уделить внимание физическим нагрузкам. Однако к занятиям физкультурой следует подходить без фанатизма: не стоит перегружать себя. Уже давно доказано: когда желудочно-кишечный тракт работает хорошо, то и человек чувствует себя значительно лучше. В дни геомагнитных возмущений стоит употреблять больше свежих овощей и фруктов, отказаться от алкогольных и газированных напитков», — заявил медик.

По словам терапевта Анны Лупач, метеозависимым людям в период вспышек на Солнце рекомендуется оставаться дома, спать не меньше восьми часов и пить больше воды. Она уточнила, что чувствительным к природным явлениям гражданам нужно записывать изменения в самочувствии. Также специалист напомнила, что необходимо обращаться к врачам для подбора препаратов первой помощи.

«Еще могут беспокоить повышенная утомляемость, бессонница, общая слабость, раздражительность. Нередко такие симптомы испытывают люди, у которых есть хронические заболевания», — рассказала Лупач.

Читайте также:

Почему не работает Telegram сегодня, 5 апреля: сбои, когда заблокируют

Налет на промзону в Кстово, удар по медикам: как ВСУ атакуют РФ 5 апреля

«Новая диверсия Украины?» Взрывчатку нашли у газопровода в Сербии, детали