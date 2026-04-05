05 апреля 2026 в 15:28

КСИР разнес нефтехимические объекты в Израиле, ОАЭ и Кувейте

Фото: Chen Junqing/XinHua/Global Look Press
Вооруженные силы Ирана нанесли удары по предприятиям нефтехимической промышленности в Израиле, ОАЭ, Бахрейне и Кувейте, сообщает пресс-служба Корпуса стражей Исламской революции (КСИР). В заявлении, которое приводит гостелерадиокомпания Исламской Республики, говорится, что утром был приведен в исполнение первый этап ответной операции.

По данным КСИР, удары нанесены по сионистским целям и экономическим интересам США в регионе, включая нефтеперерабатывающий завод в Хайфе, газовую инфраструктуру в ОАЭ, а также американские нефтехимические предприятия в ОАЭ, Бахрейне и Кувейте.

Ранее Иран атаковал ракетами и БПЛА объекты алюминиевой промышленности. Тегеран отметил, что Израиль и США вносят «значительные инвестиции в алюминиевую промышленность ОАЭ». По информации иранской стороны, противники используют предприятия для производства вооружения, «включая F-35, а также ракет, танков и другой бронетехники».

До этого СМИ писали, что бомбардировки США не способны сломить такую державу, как Иран. По мнению аналитиков, единственный путь к победе для американцев — высадка сухопутных войск на территории Исламской Республики, которая сопряжена для Вашингтона с катастрофическими потерями.

