Олимпиада и Паралимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
05 апреля 2026 в 07:01

На Западе заявили, что США не смогут «забомбить» Иран до покорности

Strategic Culture: США не смогут победить Иран без ввода сухопутных войск

Спасательные команды Иранского Красного Полумесяца (ИРК) Спасательные команды Иранского Красного Полумесяца (ИРК) Фото: Ircs/Keystone Press Agency/Global Look Press
Подписывайтесь на нас в MAX

Бомбардировки США не способны сломить такую державу, как Иран, уверены аналитики западного издания Strategic Culture. По их мнению, единственный путь к победе для американцев — высадка сухопутных войск на территории Исламской Республики, который сопряжен для Вашингтона с катастрофическими потерями.

Авторы публикации утверждают, что «разбомбить до покорности» можно лишь микрогосударство. Но не региональную или мировую державу, которой является Иран.

Единственный способ нанести военное поражение региональной или мировой державе — использовать сухопутные войска. Можно разбомбить до покорности микрогосударство, но не державу, пусть и всего лишь региональную, — утверждается в публикации.

При этом аналитики подчеркивают: высадка американского десанта на иранской территории связана с запредельными рисками. Исторические прецеденты не на стороне США. За исключением некоторых особых случаев, в истории нет ни одной десантной операции, которая привела бы к победе. Наиболее вероятный исход — провал и напрасная трата жизней американских солдат, считают эксперты.

Ранее командующий центральным штабом вооруженных сил Исламской Республики Ирана «Хатам аль-Анбия» Али Абдоллахи заявил, что в случае, если США и Израиль начнут новые атаки против Ирана, перед двумя странами разверзнутся врата ада. Такими словами он ответил на ультиматум президента США Дональда Трампа, который дал Тегерану двое суток для открытия Ормузского пролива или заключения сделки с Вашингтоном.

Мир
Иран
держава
бомбардировки
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Полиция третьи сутки ищет Героя России
На Сахалине объявили экстренное предупреждение из-за погоды
Военный эксперт раскрыл потери ВСУ за неделю
Погода внесла коррективы в расписание поездов под Новосибирском
«Были преданы мученической смерти»: дети погибли при ночном ударе по Ирану
Москва пригрозила Лондону ответом за блокировку российских кораблей
Более 40 шахтеров остались под землей после удара ВСУ
Десантники группы «Север» уничтожили автопарк ВСУ
Россиянам сообщили о важных изменениях в сфере краткосрочных кредитов
«Полк смерти» ВСУ и «Нафтогаз» в руинах: новости СВО к утру 6 апреля
«Прошу прощения»: президент Южной Кореи выразил сожаление КНДР
В Красноярском крае задержали министра тарифной политики
Карта атак БПЛА ВСУ на регионы РФ на 6 апреля: инфографика
ВСУ пытались атаковать Россию ночью с помощью 50 БПЛА
В США узнали детали переговоров Трампа с Ираном
Адвокат раскрыл, как обсуждения в СМИ могут повлиять на итоговый приговор
План Макрона вызвал вопросы в Турции из-за России
Сколько стоит доехать из Москвы до Казани весной 2026 года по М-12 «Восток»
Более 400 россиян находятся под арестом во Франции
Названы пять признаков, что мужчина будет плохим мужем и отцом
Дальше
Самое популярное
Штрафы на даче в 2026 году: 10 нарушений, за которые можно лишиться денег
Семья и жизнь

Запекаю лаваш с начинкой — и через 10 минут на столе хрустящие пицца-рулеты с тягучей начинкой
Общество

Бросьте семена в грунт в апреле — и к середине лета клумба усыпана нежно-розовыми бусинами. Цветение продолжается до самых заморозков
Общество

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.