На Западе заявили, что США не смогут «забомбить» Иран до покорности

Бомбардировки США не способны сломить такую державу, как Иран, уверены аналитики западного издания Strategic Culture. По их мнению, единственный путь к победе для американцев — высадка сухопутных войск на территории Исламской Республики, который сопряжен для Вашингтона с катастрофическими потерями.

Единственный способ нанести военное поражение региональной или мировой державе — использовать сухопутные войска. Можно разбомбить до покорности микрогосударство, но не державу, пусть и всего лишь региональную, — утверждается в публикации.

При этом аналитики подчеркивают: высадка американского десанта на иранской территории связана с запредельными рисками. Исторические прецеденты не на стороне США. За исключением некоторых особых случаев, в истории нет ни одной десантной операции, которая привела бы к победе. Наиболее вероятный исход — провал и напрасная трата жизней американских солдат, считают эксперты.

Ранее командующий центральным штабом вооруженных сил Исламской Республики Ирана «Хатам аль-Анбия» Али Абдоллахи заявил, что в случае, если США и Израиль начнут новые атаки против Ирана, перед двумя странами разверзнутся врата ада. Такими словами он ответил на ультиматум президента США Дональда Трампа, который дал Тегерану двое суток для открытия Ормузского пролива или заключения сделки с Вашингтоном.