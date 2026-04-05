Еще один дом «покосился» в Махачкале

Еще один дом «покосился» в Махачкале Второй дом обрушился в Махачкале из-за наводнения

В Махачкале на улице Айвазовского завалился второй дом, сообщает Telegram-канал SHOT. По информации авторов, также существует угроза обрушения еще одного многоквартирного строения, фундамент которого размыло во время паводков.

Ранее сообщалось, что улицы Махачкалы превратились в бушующие реки. На опубликованных в Сети кадрах видно, как потоки воды несут сорванные ворота, автомобильные колеса и даже бытовую технику. В городе объявлен режим ЧС.

После обрушения дома в МЧС приняли решение эвакуировать жителей нескольких домов в микрорайоне Пальмира, рассказали в администрации города. Для жителей организовали пункты временного размещения. Городские службы работают в усиленном режиме, пытаясь минимизировать последствия стихии.

Также глава Махачкалы Джамбулат Салавов сообщил, что число жителей Махачкалы, эвакуированных из подтопленных домов, достигло 250 человек. По его словам, дополнительно подготовлены 69 гостиничных номеров на 149 человек и еще 46 мест в пунктах временного размещения.