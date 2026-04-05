05 апреля 2026 в 15:52

Еще один дом «покосился» в Махачкале

Второй дом обрушился в Махачкале из-за наводнения

Фото: РИА Новости
В Махачкале на улице Айвазовского завалился второй дом, сообщает Telegram-канал SHOT. По информации авторов, также существует угроза обрушения еще одного многоквартирного строения, фундамент которого размыло во время паводков.

Ранее сообщалось, что улицы Махачкалы превратились в бушующие реки. На опубликованных в Сети кадрах видно, как потоки воды несут сорванные ворота, автомобильные колеса и даже бытовую технику. В городе объявлен режим ЧС.

После обрушения дома в МЧС приняли решение эвакуировать жителей нескольких домов в микрорайоне Пальмира, рассказали в администрации города. Для жителей организовали пункты временного размещения. Городские службы работают в усиленном режиме, пытаясь минимизировать последствия стихии.

Также глава Махачкалы Джамбулат Салавов сообщил, что число жителей Махачкалы, эвакуированных из подтопленных домов, достигло 250 человек. По его словам, дополнительно подготовлены 69 гостиничных номеров на 149 человек и еще 46 мест в пунктах временного размещения.

Штрафы на даче в 2026 году: 10 нарушений, за которые можно лишиться денег
Штрафы на даче в 2026 году: 10 нарушений, за которые можно лишиться денег

Запекаю лаваш с начинкой — и через 10 минут на столе хрустящие пицца-рулеты с тягучей начинкой
Запекаю лаваш с начинкой — и через 10 минут на столе хрустящие пицца-рулеты с тягучей начинкой

Бросьте семена в грунт в апреле — и к середине лета клумба усыпана нежно-розовыми бусинами. Цветение продолжается до самых заморозков
Бросьте семена в грунт в апреле — и к середине лета клумба усыпана нежно-розовыми бусинами. Цветение продолжается до самых заморозков

