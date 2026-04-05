«Наш канал осиротел»: удостоенный литературной премии боец погиб в зоне СВО

Военнослужащий с позывным Велес из Самары погиб в зоне СВО, сообщается в его Telegram-канале. Боец получил литературную премию имени Арсеньева за книгу о спецоперации на Украине.

Сегодня, когда наш канал осиротел, в первое утро без нашего командира, мы сделаем то, что он делал всегда. Скажем спасибо. Спасибо сообществу военкоров и волонтеров за то, что не хайповали, а спрашивали, чем можно помочь, и хранили молчание, давая время сообщить родным и близким, — сказано в сообщении.

Ранее в зоне СВО погиб заместитель главы администрации Новороссийского внутригородского района Олег Скорняков, курировавший вопросы ЖКХ и благоустройства. В апреле 2025 года он заключил контракт о прохождении военной службы, в августе 2025 года пропал без вести при выполнении боевой задачи.

До этого в зоне СВО погиб депутат Железногорской городской думы Курской области Николай Ключников. Он не дожил до своего 41-го дня рождения всего нескольких недель. По словам губернатора Александра Хинштейна, Ключников ушел добровольцем в августе 2024-го.