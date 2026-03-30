Олимпиада и Паралимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
30 марта 2026 в 17:58

«Истинный патриот»: замглавы администрации Новороссийска погиб в зоне СВО

Замглавы администрации внутригородского района Новороссийска погиб в зоне СВО

Подписывайтесь на нас в MAX

Заместитель главы администрации Новороссийского внутригородского района Олег Скорняков, курировавший вопросы ЖКХ и благоустройства, погиб в зоне СВО, сообщили в мэрии города. 8 апреля чиновнику исполнилось бы 48 лет. В Минобороны РФ эту информацию не комментировали.

Как и все настоящие, сильные духом мужчины, истинные патриоты своей страны, не смог оставаться в стороне, выбрав путь добровольца специальной военной операции. В апреле 2025 года заключил контракт о прохождении военной службы, в августе 2025 года пропал без вести при выполнении боевой задачи, — сообщили в мэрии.

Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров на церемонии вручения дипломов о профессиональной переподготовке военнослужащих заявил, что ветераны специальной военной операции в будущем станут для молодежи таким же примером, каким для прошлых поколений были участники Великой Отечественной войны. Он подчеркнул, что бойцы служат примером подлинного патриотизма, честности и надежности.

Прежде писатель Захар Прилепин рассказал, что президент России Владимир Путин лично следит за отбором кадров в системе госуправления среди участников СВО. По его словам, претенденты — это бойцы с наградами, выдающимися биографиями и высоким уровнем образования.

СВО
смерти
Краснодарский край
чиновники
Новороссийск
Самое популярное
Запишите идеальные пропорции для творожной запеканки: нужны манка и творог 9%
Шоу-бизнес

Семья и жизнь

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.