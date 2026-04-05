05 апреля 2026 в 10:53

«Заоблачный люкс»: россиянка рассказала о заражении после маникюра в ЕС

РИА Новости: россиянка получила гнойное заражение после маникюра в Италии

Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
В русскоязычном сообществе в Италии жалуются на низкий уровень местной индустрии красоты и завышенные цены на услуги, передает РИА Новости. В частности, по словам девушек, есть шанс получить вместе с маникюром еще и гнойное заражение.

Большинство итальянок вообще не делают маникюр, поэтому тут эта услуга — заоблачный люкс. В салоне в центре Рима работали одни китаянки. Запилили все криво, но самое ужасное, что через несколько дней у меня начался панариций. Пришлось прокалывать гнойный пузырь и отказаться от маникюра навсегда, — сообщила одна из россиянок.

При этом средняя цена маникюра в Риме достигает €40 (3 тыс. рублей). Не лучше обстоят дела и с другими услугами: россиянка по имени Карина осталась разочарована перманентным макияжем губ за €700 (64 тыс. рублей). По ее словам, она не заметила эффекта. Риск есть и для тех, кто делает педикюр в салоне. Жительница Тиволи Елена после процедуры не могла ходить.

Мне побрили пятки бритвой в прямом смысле слова, — пожаловалась она.

Ранее жительница Крыма впала в кому после удаления зуба мудрости во время туристической поездки в Таиланд. Теперь семья девушки ищет средства на лечение и решение вопроса с ее возвращением в Россию.

Европа
Италия
туристы
россиянки
