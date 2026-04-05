Импорт лекарств из США в Россию достиг исторического минимума РИА Новости: закупки американских лекарств в России сократились в 73 раза за год

В феврале текущего года импорт американских лекарств в Россию упал до рекордно низкого уровня, составив всего $10 тыс. (797 тыс. рублей), сообщает РИА Новости со ссылкой на статистику. Это минимальный показатель за всю современную историю наблюдений с 2002 года.

Годом ранее объем закупок превышал $748 тыс. (62 млн рублей), что означает падение поставок в 73 раза. На мировом рынке основными покупателями американской фармацевтики стали Канада, Бразилия и Нидерланды, в то время как доля России теперь составляет менее 1%.

Тенденция к сокращению закупок затронула не только медикаменты, но и медицинское оборудование. Импорт инструментов из США снизился в 2,5 раза, опустившись до отметки в $2,1 млн. Эксперты связывают такие показатели с системной переориентацией российского рынка на альтернативных поставщиков и развитием внутреннего производства.

Ранее кабмин утвердил новые правила и критерии для формирования перечня стратегически значимых лекарственных средств. В список войдут препараты для лечения социально значимых заболеваний, анальгетики, вакцины и лекарства, предназначенные для льготных категорий граждан.