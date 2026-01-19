Морозный удар по коже: как спасти лицо после прогулки и не навредить еще больше

Морозный удар по коже: как спасти лицо после прогулки и не навредить еще больше

Зима нередко оставляет на коже лица неприятные следы — сухость, покраснение и раздражение от ветра и мороза. Но правильно подобранный уход поможет быстро вернуть коже комфорт и здоровый вид. Главное — действовать аккуратно и избегать распространенных ошибок, которые могут усугубить проблему.

Придя с холода, не спешите умываться горячей водой — дайте коже адаптироваться к комнатной температуре 10–15 минут. Затем аккуратно очистите лицо теплой водой с мягким средством, не травмирующим эпидермис. Для восстановления нанесите маску с натуральными маслами — оливковым, миндальным или маслом авокадо. После снимите маску и воспользуйтесь тоником для нормализации pH‑баланса, а затем нанесите питательный крем с восстанавливающими компонентами.

Важно помнить: детский крем и вазелин могут закупорить поры и помешать заживлению. Средства с салициловой кислотой дополнительно высушивают кожу, а скрабы и пилинги травмируют ее. На время восстановления лучше отказаться и от декоративной косметики. При грамотном уходе кожа восстановится за несколько дней, сохранив здоровье и естественную красоту.

Ранее сообщалось, что есть простые и недорогие способы сделать любимую обувь по‑настоящему зимней — без лишних трат на профессиональные средства. Узнайте, как защитить обувь от влаги и улучшить сцепление с ледяной поверхностью, используя подручные средства.