Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
Кризис на Ближнем Востоке
19 января 2026 в 11:06

Морозный удар по коже: как спасти лицо после прогулки и не навредить еще больше

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Читайте нас в Дзен

Зима нередко оставляет на коже лица неприятные следы — сухость, покраснение и раздражение от ветра и мороза. Но правильно подобранный уход поможет быстро вернуть коже комфорт и здоровый вид. Главное — действовать аккуратно и избегать распространенных ошибок, которые могут усугубить проблему.

Придя с холода, не спешите умываться горячей водой — дайте коже адаптироваться к комнатной температуре 10–15 минут. Затем аккуратно очистите лицо теплой водой с мягким средством, не травмирующим эпидермис. Для восстановления нанесите маску с натуральными маслами — оливковым, миндальным или маслом авокадо. После снимите маску и воспользуйтесь тоником для нормализации pH‑баланса, а затем нанесите питательный крем с восстанавливающими компонентами.

Важно помнить: детский крем и вазелин могут закупорить поры и помешать заживлению. Средства с салициловой кислотой дополнительно высушивают кожу, а скрабы и пилинги травмируют ее. На время восстановления лучше отказаться и от декоративной косметики. При грамотном уходе кожа восстановится за несколько дней, сохранив здоровье и естественную красоту.

Ранее сообщалось, что есть простые и недорогие способы сделать любимую обувь по‑настоящему зимней — без лишних трат на профессиональные средства. Узнайте, как защитить обувь от влаги и улучшить сцепление с ледяной поверхностью, используя подручные средства.

Проверено редакцией
Читайте также
Съедают быстрее мяса: «Накрахмаленную печень» готовлю постоянно — секрет сочности, о котором знают не все
Общество
Съедают быстрее мяса: «Накрахмаленную печень» готовлю постоянно — секрет сочности, о котором знают не все
Смешайте творог с яйцом и манкой: суфле-запеканка «Нежность» выручает на завтрак — нежная и воздушная
Общество
Смешайте творог с яйцом и манкой: суфле-запеканка «Нежность» выручает на завтрак — нежная и воздушная
Смешиваю творог, зелень и яйцо — через 25 минут на столе заливной пирог «Зеленый луг»
Общество
Смешиваю творог, зелень и яйцо — через 25 минут на столе заливной пирог «Зеленый луг»
Снег не убран: кто отвечает за дворы и дороги зимой
Семья и жизнь
Снег не убран: кто отвечает за дворы и дороги зимой
Климатическое чудо: дожди, до +6. В феврале в Россию придет весна?
Россия
Климатическое чудо: дожди, до +6. В феврале в Россию придет весна?
зима
холода
советы
кожа
Марина Макарова
М. Макарова
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В Кремле высказались о российских «интересах» в Гренландии
В Кремле рассказали о контактах Путина с новыми властями Венесуэлы
В Госдуме предложили уравнять льготы многодетным и ветеранами труда
В Кремле рассказали о традиционном купании Путина в крещенскую ночь
Путин получил приглашение в «Совет мира» по Газе
Секретную базу британской разведки обокрали на 400 тыс. фунтов стерлингов
Аналитик раскрыл, к чему приведут новые правила авиаперелетов
«Судороги и галлюцинации»: ВСУ предрекли череду смертей от голода и холода
В Госдуме предложили приравнять фельдшеров скорой к сотрудникам полиции
Бабиш указал на ошибку Евросоюза по отношению к России
Один человек погиб при взрыве газа под Челябинском
«Не хочу жаловаться»: беременная Лерчек прибыла в суд
Сергей Лазарев напугал фанатов заявлением о редкой болезни
В Приморье появился на свет маленький «гигант»
Военэксперт ответил, о каком наступлении ВСУ мог говорить Сырский
Москалькова рассказала детали переговоров с омбудсменом Украины в Женеве
Молодежь из России начала массово покупать жилье за Полярным кругом
Появились кадры взрыва гранаты в центре МВД в Сыктывкаре
Экс-главу Владимира отправили в тюрьму за крупную взятку
Пункты запуска БПЛА ВСУ по России оказались под ударом
Дальше
Самое популярное
Свиная рулька в духовке: нежное мясо с румяной корочкой на ужин
Семья и жизнь

Свиная рулька в духовке: нежное мясо с румяной корочкой на ужин

Шарлотка — прошлый век. Готовлю немецкие яблочные конвертики в слоеном тесте — с корицей и миндальной стружкой
Общество

Шарлотка — прошлый век. Готовлю немецкие яблочные конвертики в слоеном тесте — с корицей и миндальной стружкой

Рецепт салата из курицы с ананасами и сыром: и в будни, и на праздник
Семья и жизнь

Рецепт салата из курицы с ананасами и сыром: и в будни, и на праздник

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.