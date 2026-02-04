Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
04 февраля 2026 в 03:36

Раскрыта реакция Трампа на ночные удары России по Украине

Белый дом: Трампа не удивили ночные удары России по Украине

Дональд Трамп Дональд Трамп Фото: Aaron Schwartz/Consolidated News Photos/Global Look Press
Читайте нас в Дзен

Президент США Дональд Трамп не был удивлен сообщениями о ночных ударах России по объектам на Украине, заявила пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт. По ее словам, политик учитывает продолжающийся конфликт между странами.

Это две страны, которые уже несколько лет вовлечены в крайне жестокий конфликт — конфликт, который никогда бы не начался, если бы президент по-прежнему находился у власти, — сказала Левитт.

Ранее Трамп сообщил, что процесс мирного урегулирования конфликта на Украине тормозится именно из-за позиции Киева. Глава Белого дома напрямую связал эту ситуацию с президентом страны и его принципиальностью. В частности, американский президент выразил уверенность, что Россия в большей степени готова к заключению соглашения.

Также политолог-американист Константин Блохин предположил, что помощь Украине может сократиться на фоне возможной торговой войны между США и ЕС из-за Гренландии. Действия Евросоюза в данном случае могут быть мотивированы не только экономическими, но и политическими причинами, считает он.

Дональд Трамп
США
Россия
Украина
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Долги, версия о побеге, признание погибшими: что известно о деле Усольцевых
Раскрыта реакция Трампа на ночные удары России по Украине
Генпрокуратура Ливии собрала комиссию из-за убийства сына Каддафи
В России появится ГОСТ на отделку квартир
Пентагон доверяет ИИ вести войну: теперь роботы будут убивать людей?
Младший сержант ВС РФ в одиночку уничтожил группу диверсантов ВСУ
Хакеры получили данные иностранных наемников в украинской разведке
«Номер одноразовый»: сыну Усольцевой поступил странный звонок из Испании
«Защищала детей»: Артамонова раскрыла детали драки на парковке
Онколог рассказал о спасении в России даже безнадежных онкобольных
«Cдержал свое слово»: Трамп высказался об одном обещании, которое дал Путин
Империя взяток похоронит режим: Зеленский признал провал «бусификации»
Небензя выразил тревогу в связи со словами Гутерриша о Крыме и Донбассе
Удар ВСУ по Белгороду привел к отключению водоснабжения в городе
«Простите за мат»: как Шарапова, Сафин и Бублик ругались на корте
Онколог рассказал о появлении в России уникальных препаратов от рака
В Минстрое предупредили россиян о новой схеме мошенничества с отоплением
«Маньяки на Банковой»: Захарова напомнила ЕС о жизни детей в ДНР
СК завел дело в связи с перестрелкой на Рублевке
Стало известно, кого США отправили на переговоры с Россией и Украиной
Дальше
Самое популярное
Большая перемена: законы для дачников и садоводов в 2026 году
Семья и жизнь

Большая перемена: законы для дачников и садоводов в 2026 году

Салаты-выручалочки: 6 лучших рецептов дешевых и простых блюд
Семья и жизнь

Салаты-выручалочки: 6 лучших рецептов дешевых и простых блюд

Замороженная вишня и пачка слоеного теста — идеальный дуэт для выпечки: готовим сладкий рулет
Общество

Замороженная вишня и пачка слоеного теста — идеальный дуэт для выпечки: готовим сладкий рулет

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.