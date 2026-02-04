Раскрыта реакция Трампа на ночные удары России по Украине Белый дом: Трампа не удивили ночные удары России по Украине

Президент США Дональд Трамп не был удивлен сообщениями о ночных ударах России по объектам на Украине, заявила пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт. По ее словам, политик учитывает продолжающийся конфликт между странами.

Это две страны, которые уже несколько лет вовлечены в крайне жестокий конфликт — конфликт, который никогда бы не начался, если бы президент по-прежнему находился у власти, — сказала Левитт.

Ранее Трамп сообщил, что процесс мирного урегулирования конфликта на Украине тормозится именно из-за позиции Киева. Глава Белого дома напрямую связал эту ситуацию с президентом страны и его принципиальностью. В частности, американский президент выразил уверенность, что Россия в большей степени готова к заключению соглашения.

Также политолог-американист Константин Блохин предположил, что помощь Украине может сократиться на фоне возможной торговой войны между США и ЕС из-за Гренландии. Действия Евросоюза в данном случае могут быть мотивированы не только экономическими, но и политическими причинами, считает он.