Психолог рассказала, как понять уровень близости в паре

Понять уровень близости в паре помогут пять вопросов, рассказала «Радио 1» семейный психолог-психотерапевт Анастасия Кардиакос. Она отметила, что эти вопросы помогут устранить недоговоренности.

Психолог рассказала, что в начале стоит спросить себя и друг друга: «Удается ли мне расслабиться с этим человеком?», «Могу ли я ему довериться?» — в отношениях важно иметь возможность рассказать о травме и открыто делиться переживаниями. Еще один важный вопрос — «Способен ли он меняться ради меня?».

Также Кардиакос порекомендовала задуматься: «Способен ли он быть рядом, когда мне трудно?» и «Способны ли мы планировать?». По ее словам, в жизни могут произойти разные события — изменения во внешности или образе жизни, когда особенно важна поддержка партнера.

