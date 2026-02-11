Зимняя Олимпиада — 2026
11 февраля 2026 в 13:54

Психолог рассказала, как понять уровень близости в паре

Психолог Кардиакос: понять уровень близости в паре помогут пять вопросов

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Понять уровень близости в паре помогут пять вопросов, рассказала «Радио 1» семейный психолог-психотерапевт Анастасия Кардиакос. Она отметила, что эти вопросы помогут устранить недоговоренности.

Психолог рассказала, что в начале стоит спросить себя и друг друга: «Удается ли мне расслабиться с этим человеком?», «Могу ли я ему довериться?» — в отношениях важно иметь возможность рассказать о травме и открыто делиться переживаниями. Еще один важный вопрос — «Способен ли он меняться ради меня?».

Также Кардиакос порекомендовала задуматься: «Способен ли он быть рядом, когда мне трудно?» и «Способны ли мы планировать?». По ее словам, в жизни могут произойти разные события — изменения во внешности или образе жизни, когда особенно важна поддержка партнера.

Ранее психолог Евгения Александрова рассказала, что женщина не готова к новым серьезным отношениям, пока скучает по экс-возлюбленному. По ее словам, в таком случае важно дать избраннице разобраться в себе.

