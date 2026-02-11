Умер Раздватрис из «Трех толстяков»

Актер Владимир Рулла скончался на 78-м году жизни, сообщил Telegram-канал Российского академического молодежного театра (РАМТ). За годы работы на сцене он сыграл более 30 ролей, включая Певца в «Приключениях Тома Сойера», Жака в «Жаннете», доктора Чилтона в «Поллианне» и Раздватриса в «Трех толстяках».

9 февраля ушел из жизни Владимир Иванович Рулла, который с 1981 по 2004 год был частью нашего коллектива в ЦДТ-РАМТ, — говорится в сообщении.

До этого в возрасте 33 лет умер актер Блейк Гарретт, известный по фильму «Как есть жареных червяков». Перед своей кончиной актер был госпитализирован с жалобами на сильную боль.

Ранее скончалась одна из самых известных актрис чешского кинематографа Яна Брейхова. В последние годы звезда кино сильно болела. Ей было 86 лет. Артистка сыграла примерно в 70 фильмах. Российскому зрителю она запомнилась по картине «Майские звезды», в которой одну из ролей исполнил народный артист СССР Вячеслав Тихонов.