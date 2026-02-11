Зимняя Олимпиада — 2026
Пассажиру московского метро сломали скулу из-за конфликта на эскалаторе

В Москве задержали мужчину, который сломал скулу пассажиру в метро

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
В Москве задержали мужчину, который сломал скулу пассажиру в метро, сообщил ТАСС начальник пресс-службы столичного главка полиции Владимир Васенин. По его словам, конфликт произошел из-за того, что один из пассажиров не пропустил другого на эскалаторе на станции «Пушкинская».

В кратчайшие сроки полицейские установили личность зачинщика конфликта, которым оказался 45-летний москвич, — сказал Васенин.

Пострадавшему оказали необходимую медицинскую помощь. Возбуждено уголовное дело, задержанному избрали меру пресечения в виде подписки о невыезде.

Ранее сообщалось, что мужчина ударил 17-летнего подростка бутылкой по голове на станции «Каховская» московского метро. Несовершеннолетнему оказали медицинскую помощь. Злоумышленником оказался 41-летний житель Саранска.

До этого в Москве задержали мужчину, сломавшего девушке нос на станции метро «Китай-город». Оперативники скрутили злоумышленника в его собственной квартире на Ленинградском шоссе и доставили в отдел полиции. По данному факту возбуждено дело о хулиганстве. Глава СК Александр Бастрыкин поручил доложить о ходе его расследования.

