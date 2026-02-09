Задержан мужчина, сломавший нос девушке в московском метро

В Москве задержали мужчину, сломавшего девушке нос на станции метро «Китай-город» 3 февраля, передает Telegram-канал «112». Оперативники скрутили его в собственной квартире на Ленинградском шоссе и доставили в отдел полиции.

Сначала мужчина выпрашивал у женщины деньги, а получив отказ, начал оскорблять. По предварительной информации, он ударил девушку несколько раз в лицо, когда та начала снимать его действия на видео. Также мужчина набросился на другую москвичку с криками в метро, а перед этим тоже хотел что-то попросить, но та успела убежать.

По данным пресс-службы СК России, по данному факту возбуждено дело о хулиганстве. Глава ведомства Александр Бастрыкин поручил доложить о ходе его расследования.

В социальных медиа сообщается, что в Москве мужчина сломал девушке нос в метрополитене. Отмечается, что перед этим он просил у нее деньги, а когда она включила камеру, стал выбивать мобильный телефон из ее рук, — сказано в сообщении.

