10 февраля 2026 в 13:57

Мужчина ударил подростка бутылкой в московском метро

Мужчина ударил подростка бутылкой на станции «Каховская» московского метро

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Мужчина ударил 17-летнего подростка бутылкой по голове на станции «Каховская» московского метро, сообщила пресс-служба столичной прокуратуры в Telegram-канале. Несовершеннолетнему оказали медицинскую помощь. Злоумышленником оказался 41-летний житель Саранска.

На платформе станции «Каховская» злоумышленник развязал конфликт с несовершеннолетним, в ходе которого нанес оппоненту удар стеклянной бутылкой по голове, — говорится в сообщении.

Ранее в Москве задержали мужчину, сломавшего девушке нос на станции метро «Китай-город». Оперативники скрутили его в собственной квартире на Ленинградском шоссе и доставили в отдел полиции. Сначала мужчина выпрашивал у девушки деньги, а получив отказ, начал оскорблять и ударил ее несколько раз в лицо.

До этого Следственный комитет возбудил уголовное дело о халатности после нападения несовершеннолетнего с ножом на студентов в Уфе. По версии следствия, должностные лица не приняли достаточных мер для профилактической работы с учащимся, у которого были признаки отклоняющегося поведения.

