11 февраля 2026 в 12:13

Глава МЧС рассказал, сколько выплатили пострадавшим от рук ВСУ россиянам

Пострадавшие от рук ВСУ куряне и белгородцы получили более 2 млрд рублей

Пострадавшим от боевых действий жителям Курской и Белгородской областей предоставили помощь в размере более 2 млрд рублей в 2025 году, сообщил глава МЧС России Александр Куренков. По его словам, которые приводит ТАСС, также в прошлом году впервые была оказана финансовая поддержка 559 предпринимателям и 108 юрлицам, пострадавшим от действий ВСУ под Курском. Помощь превысила 263 млн рублей.

Пострадавшим жителям Курской и Белгородской областей оказана помощь на сумму свыше 2 млрд рублей, — отметил министр.

Ранее сообщалось, что в период вторжения украинских военных на территорию Курской области жительница Суджи Елена подверглась пыткам из-за автомобиля. Как вспоминает женщина, ее начали пытать с целью получения ключей от транспортного средства мужа.

Утром 10 января пресс-служба Минобороны сообщила, что силы ПВО за ночь ликвидировали и перехватили шесть украинских беспилотников над регионами России. По данным ведомства, по три и два БПЛА сбили над территориями Белгородской и Астраханской областей соответственно, еще один — над Курской.

