11 февраля 2026 в 12:12

Названы наиболее востребованные профессии в России

Минтруд: сварщики и геологи наиболее востребованы в России

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
В России наиболее востребованы и высокооплачиваемы специалисты в области сварки, геологической разведки, инженерии и программирования, рассказал глава Минтруда РФ Антон Котяков. Это стало известно по итогам анализа текущего состояния рынка труда, передает РИА Новости.

Недавно мы подводили итоги, смотрели, какие сегодня направления являются наиболее востребованными и высокооплачиваемыми. Это сварщики, это геологоразведка, это <…> инженеры, операторы станков с ЧПУ (числовым программным управлением. – NEWS.ru), — поделился Котяков.

Ранее президент Академии российского телевидения Михаил Швыдкой подчеркнул важность гуманитарных дисциплин в современном образовании. Он отметил, что даже в технических специальностях необходимы знания в области философии, истории, а также филологии и других гуманитарных наук. По его мнению, ранняя профессионализация в школе может ограничивать развитие широкого взгляда на мир. Помимо этого, Швыдкой подчеркнул, что гуманитарные знания важны для успеха в любой профессии.

