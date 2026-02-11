Зимняя Олимпиада — 2026
Почему не работает WhatsApp 11 февраля: где сбои в РФ, когда заблокируют

Сегодня, 11 февраля, в России наблюдается массовый сбой в работе WhatsApp (принадлежит Meta, организация признана в РФ экстремистской, деятельность запрещена). Что об этом известно, когда мессенджер полностью заблокируют?

Почему не работает WhatsApp 11 февраля

Согласно данным сервиса «Сбой.рф», в среду, 11 февраля, пользователи WhatsApp столкнулись с некорректной работой приложения на мобильных и стационарных устройствах — жалобы поступают на полное отсутствие доступа к мессенджеру, сбои при отправке и поступлении сообщений, загрузке фото, видео.

Ограничения на работу WhatsApp начали последовательно вводить с 2025 года. В январе 2026 года в Роскомнадзоре сообщили, что не видят оснований для их снятия.

В ведомстве объяснили, что мессенджер используется для организации и проведения террористических действий на территории России и не выполняет требования, направленные на предупреждение и пресечение совершения преступлений.

Председатель комитета Госдумы по информационной политике Сергей Боярский заверил, что замедлять мессенджеры «из вредности» в России не планируют.

«Ни WhatsApp, ни Telegram из вредности выключать, замедлять никто не собирается. Но они, как гости в любом доме, должны работать по российским законам», — заявил он.

Какая судьба ждет WhatsApp в России

Экс-советник президента РФ по вопросам развития интернета, председатель совета Фонда развития цифровой экономики Герман Клименко предположил в беседе с NEWS.ru, что до окончания СВО россиянам вряд ли стоит ожидать послабления ситуации с блокировкой зарубежных видеохостингов, соцсетей и мессенджеров.

По его словам, это связано с неисполнением руководством западных платформ российского законодательства.

«Для WhatsApp и YouTube мы иностранцы, к которым отношение так себе. Не любят все-таки международные корпорации исполнять законы на местах. Я думаю, что до окончания СВО никаких откатов не будет», — заявил эксперт.

В Роскомнадзоре сообщили, что мессенджер ждет полная блокировка в России, если компания и дальше будет игнорировать требования законодательства.

Депутат Госдумы Андрей Свинцов считает, что WhatsApp может быть окончательно заблокирован в 2026 году.

«Я думаю, что действительно до конца года Роскомнадзор примет комплекс мер для окончательной блокировки WhatsApp. Это связано с тем, что WhatsApp принадлежит признанной в России экстремистской компании Meta. Такие жесткие меры, особенно в предвыборный год, абсолютно обоснованы», — отметил он.

