11 февраля 2026 в 12:25

Заказчиков нападения на генерала Алексеева продолжат разыскивать

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru
Силовики продолжают поиск организаторов на первого заместителя главы ГРУ генерал-лейтенанта Владимира Алексеева, сообщила пресс-служба СКР в MAX. По официальным данным, организаторы и заказчики укрылись в Киеве, их невозможно арестовать.

Продолжаются следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств преступления, а также розыск его организаторов, — отметили в СК.

Ранее Следственный комитет потребовал заочно арестовать пособницу киллера, стрелявшего в генерала Владимира Алексеева, Зинаиду Серебрицкую. Им уже поступило соответствующее ходатайство от следователя.

Покушение на генерала произошло утром 6 февраля, когда он выходил из своей квартиры на 24-м этаже дома на Волоколамском шоссе в Москве . Нападавший, который, по предварительным данным, караулил его на лестничной клетке этажом выше, произвел три выстрела в спину Алексеева. После этого киллер скрылся с места преступления. Источник в медицинских кругах рассказал, что состояние генерал-лейтенанта характеризуется как стабильное. Он находится в сознании, разговаривает.

