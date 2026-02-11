Шутка на свадьбе в Ингушетии закончилась поножовщиной В Ингушетии мужчина ударил брата ножом на свадьбе из-за безобидной шутки

В Ингушетии суд вынес приговор 47-летнему местному жителю по имени Магомед, который ударил младшего брата ножом во время свадебного торжества в селе Кантышево, сообщает Telegram-канал Mash Gor. Конфликт между родственниками вспыхнул из-за шутки.

Младший брат при гостях cообщил, что его родственнику нравится компания женщин, чем рассмешил остальных. Магомед обеделся и позвал его «на разговор», в ходе которого вышел из себя и нанес ему удар ножом в ногу.

На суде он пояснил, что лишь хотел «проучить» младшего брата и не имел умысла причинять тяжкий вред здоровью. Учитывая обстоятельства дела и позицию сторон, суд назначил мужчине наказание в виде условного лишения свободы.

