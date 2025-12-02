Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
02 декабря 2025 в 23:10

Раскрыто меню обеда Уиткоффа и Кушнера в Москве

Уиткофф и Кушнер пообедали посикунчиками и филе оленя в Москве

Фото: Александра Погиба/NEWS.ru
Спецпосланник президента США Дональда Трампа Стив Уиткофф и зять главы Белого дома Джаред Кушнер во время визита в Москву посетили ресторан русской кухни, передают журналисты РИА Новости. Заокеанские гости отведали несколько национальных блюд, от пирожков до дичи. Завершился обед традиционными десертами.

В меню знаменитых посетителей вошли как знакомые многим салаты — «Столичный» и «Мимоза», так и пельмени с грибами, кулебяка из трех видов рыбы, паровой палтус и фаршированная гречкой перепелка. Заокеанские гости попробовали пирожки посикунчики с крабом и нежное филе оленя.

Посикунчиками называют традиционные пермские жареные мясные пирожки. Для их приготовления используют пельменное тесто и фарш из говядины и свинины и подают с соусом из чеснока и сметаны. На десерт делегации подали классические русские сладости: торт «Наполеон», яблочную шарлотку и ассорти из свежих ягод.

Ранее экс-депутат Верховной рады Спиридон Килинкаров заявил, что переговорный процесс между Уиткоффом и президентом РФ Владимиром Путиным нацелен на поиск взаимоприемлемых решений по ключевым пунктам мирного плана. По его словам, сама возможность диалога на таком уровне уже является позитивным сигналом.

