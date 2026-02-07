Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
07 февраля 2026 в 02:19

В Британии озвучили, какие планы на март обсуждали США и Украина

Reuters: США и Украина обсуждали достижение мира с Россией уже в марте

Белый дом Белый дом Фото: Keegan Barber/ZUMAPRESS.com/Global Look Press
Читайте нас в Дзен

США и Украина в ходе переговоров обсуждали амбициозный план достижения мирных договоренностей между Москвой и Киевом уже в марте, сообщило агентство Reuters со ссылкой на информированные источники. Однако, как отмечает издание, этот срок будет отложен из-за отсутствия компромисса по ключевому вопросу.

Согласно информации источников агентства, дипломаты обеих сторон рассматривали возможность заключения соглашения в течение ближайшего месяца. Эта цель рассматривалась как амбициозная, но потенциально достижимая в рамках интенсивных переговорных усилий.

Агентство подчеркивает, что отсутствие прогресса по территориальному вопросу, который является центральным для всех сторон конфликта, скорее всего, приведет к переносу этих ориентировочных сроков. Реализация «мартовского» сценария журналистам представляется маловероятной.

Ранее издание The Washington Post со ссылкой на контр-адмирала в отставке Марка Монтгомери сообщило, что возобновление диалога между военными ведомствами России и Соединенных Штатов свидетельствует о стремлении американского президента Дональда Трампа наладить связь Вашингтона с Москвой. По его мнению, то же касается и Пекина.

США
Украина
переговоры
март
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Удар ВСУ по Курской области унес жизнь мирного жителя
«Мы части русской победы»: Год единства народов России стартовал
Брат Эпштейна назвал возможного заказчика убийства брата
В Британии озвучили, какие планы на март обсуждали США и Украина
Водитель «скорой» и фельдшер попали в ДТП в Москве
Женщинам на заметку: как похудеть к лету и накачать пресс. Ликбез от профи
Финским землевладельцам возместят ущерб из-за забора на границе с Россией
Пентагон поможет Украине ускорить ремонт военной техники
Освистывание США и Израиля, флаг РФ: как прошло открытие Олимпиады-2026
Польшу предупредили о последствиях передачи МиГ-29 Украине
Генпрокуратура требует передать государству активы создателей Leonardo
«Уголовка» и нищета: что грозит Сабурову после запрета на въезд в Россию
На церемонии открытия Олимпиады в Италии освистали одну делегацию
В Ливии похоронили наследника Каддафи
Сотрудник военкомата на Украине напал на женщину
«Движется в ад»: Симоньян предположила, что будет с Украиной в будущем
Радист ВС РФ ликвидировал украинский беспилотник для восстановления связи
«Исключительно важно»: Пушков озвучил, на что повлиял украинский кризис
Силы ПВО сбили 20 украинских дронов за три часа
В ООН раскрыли позицию по диалогу Ирана и США
Дальше
Самое популярное
Смерть Зеленского, война с НАТО, конец Каллас: пять пророчеств Медведева
Общество

Смерть Зеленского, война с НАТО, конец Каллас: пять пророчеств Медведева

Картошка, яйцо и ни грамма муки — жарю на хорошо разогретом масле. Настоящие деруны как в детстве — ажурные, с пузырьками, тают во рту
Общество

Картошка, яйцо и ни грамма муки — жарю на хорошо разогретом масле. Настоящие деруны как в детстве — ажурные, с пузырьками, тают во рту

Пеку и пеку, остановиться не могу: вместо королевской ватрушки делаю пирог «Любимый» с творогом
Общество

Пеку и пеку, остановиться не могу: вместо королевской ватрушки делаю пирог «Любимый» с творогом

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.