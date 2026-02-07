В Британии озвучили, какие планы на март обсуждали США и Украина

США и Украина в ходе переговоров обсуждали амбициозный план достижения мирных договоренностей между Москвой и Киевом уже в марте, сообщило агентство Reuters со ссылкой на информированные источники. Однако, как отмечает издание, этот срок будет отложен из-за отсутствия компромисса по ключевому вопросу.

Согласно информации источников агентства, дипломаты обеих сторон рассматривали возможность заключения соглашения в течение ближайшего месяца. Эта цель рассматривалась как амбициозная, но потенциально достижимая в рамках интенсивных переговорных усилий.

Агентство подчеркивает, что отсутствие прогресса по территориальному вопросу, который является центральным для всех сторон конфликта, скорее всего, приведет к переносу этих ориентировочных сроков. Реализация «мартовского» сценария журналистам представляется маловероятной.

Ранее издание The Washington Post со ссылкой на контр-адмирала в отставке Марка Монтгомери сообщило, что возобновление диалога между военными ведомствами России и Соединенных Штатов свидетельствует о стремлении американского президента Дональда Трампа наладить связь Вашингтона с Москвой. По его мнению, то же касается и Пекина.