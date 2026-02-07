Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
07 февраля 2026 в 02:00

Женщинам на заметку: как похудеть к лету и накачать пресс. Ликбез от профи

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Читайте нас в Дзен

Женский запрос почти никогда не звучит как «накачать мышцы» к лету. Чаще это про другое: похудеть без потери формы, подтянуть тело, сделать ягодицы как у блогера. Президент Национального фитнес-сообщества Елена Силина рассказала в интервью NEWS.ru, как представительницам прекрасного пола изменить фигуру к лучшему без вреда для здоровья.

За какой срок женщина может улучшить фигуру

Именно женщины чаще всего попадают в ловушку советов: «ешь меньше», «делай кардио», «не бери веса», «качай ягодицы каждый день». В итоге это приводит к усталости, и не получается достичь необходимого результата от занятий фитнесом.

С физиологической точки зрения реально изменить фигуру за пят-шесть месяцев, то есть к летнему отпуску. Этот срок позволяет снижать жировую массу без гормональных сбоев, сохранить мышечный тонус и улучшить качество тела.

Для женщин устойчивый и безопасный темп снижения жира — около 0,3–0,6% массы тела в неделю. Это позволяет худеть без резких откатов, срывов и ухудшения самочувствия. За полгода такой подход дает заметные изменения: талия и бедра уменьшаются в объемах, появляется подчеркнутый рельеф и улучшается физическая форма.

Только ли похудение улучшает фигуру

Одна из ключевых ошибок — считать, что похудение автоматически делает фигуру красивой. На практике снижение веса без силовых тренировок часто приводит к обратному эффекту: объемы уменьшаются, но тело выглядит «рыхлым», плоским, кожа — менее упругой. Это происходит потому, что вместе с жиром уходит и мышечная ткань, но визуальный эффект формируется за счет их соотношения. Именно поэтому две женщины с одинаковым весом могут выглядеть совершенно по-разному.

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Как женщинам улучшить форму ягодиц

Ягодицы — самая желанная цель и самая частая зона разочарования. Причина проста: ягодицы не растут от махов ногой. Это крупная мышечная группа, которая требует нагрузки, времени и правильной методики тренинга. Заметные изменения формы ягодиц обычно появляются через 8–12 недель, а выраженный визуальный эффект — ближе к пяти-шести месяцам регулярных тренировок.

При этом важно соблюдать условие: нагрузка должна быть достаточной и проходить под чутким контролем персонального тренера. Легкие веса и тренировки в духе «лишь бы не устать» дают ощущение активности, но фактически не меняют форму. При этом страх «перекачаться» — всего лишь миф. Женский гормональный фон не позволяет набрать избыточную мышечную массу даже при регулярных силовых тренировках. Зато позволяет сформировать округлость, упругость и более выраженные линии тела.

Как девушкам получить плоский живот

Одна из самых сложных тем — живот. Женщины часто делают упор именно на пресс, надеясь, что он станет плоским, но такие упражнения укрепляют мышцы, а не убирают жировые отложения в этой области. Если общий процент жира остается высоким, пресс не будет виден.

Кроме того, у женщин жировые отложения в области живота часто связаны не только с питанием, но и с уровнем стресса, недосыпом и гормональным фоном. Поэтому путь к плоскому животу — это не про марафон скручиваний, а про сочетание силовых тренировок, умеренного кардио, адекватного и сбалансированного питания, а также нормального восстановления.

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Нужно ли резко сокращать рацион и много бегать

Еще одна типичная ошибка — делать ставку только на кардио и жесткое ограничение калорий. Да, вес может снижаться быстрее, но организм адаптируется: падает уровень энергии, ухудшается восстановление, появляются срывы в употреблении пищи и «ночные забеги к холодильнику». В итоге либо вес возвращается, либо тело теряет форму. Кардио действительно важно, но как дополнение, а не замена силовым тренировкам. Оптимальный формат — две-три кардио-сессии по 25–40 минут или высокий уровень повседневной активности. Этого достаточно.

Женщины дисциплинированы на старте, но чаще мужчин разочаровываются, если результат не совпадает с ожиданиями из соцсетей. Фото до/после за 30 дней формируют ложную норму. Когда реальность оказывается не такой, какой представлялась, то мотивация падает. На практике первые 4–6 недель дают ощущение бодрости, улучшение самочувствия, увеличение силы и энергии, но визуальные изменения приходят позже. Те, кто переживает этот этап и не форсирует процесс, получают результат к лету.

Стоит ли копировать программы фитнес-блогеров

И еще одна современная ошибка у женщин — ориентация на образы фитнес-блогеров и попытка копировать чужие программы без учета собственных исходных данных: уровня физической подготовленности, особенностей состояния здоровья и других важных аспектов, связанных с индивидуальным общим состоянием каждой женщины.

Тело меняется нелинейно: внешний вид колеблется в зависимости от фазы цикла, уровня стресса и сна. В итоге даже при реальном прогрессе, который обычно становится заметен через 8–12 недель регулярных тренировок, возникает ощущение, что «ничего не работает».

Более эффективная стратегия — опираться на профессиональное сопровождение. Тренер в фитнес-клубе окажет содействие, выстроит программу, задаст реалистичные сроки и корректно оценит динамику по объективным показателям: силе, объемам, самочувствию и ряду других физических и физиологических особенностей.

В целом фитнес-клуб — это место, где проще соблюдать режим и не скатываться в крайности, а тренер — фильтр ошибок: от слишком легких нагрузок, от чрезмерных диет и от завышенных ожиданий. Практика показывает, что женщины, которые занимаются фитнесом с профессионалом, уже через два-три месяца видят первые визуальные позитивные изменения и реже бросают занятия.

Читайте также:

Как накачаться к лету: ликбез для мужчин от главы фитнес-сообщества

Не жимом и тягой едиными: чем заменить базовые упражнения. Советы тренера

Травмы и другие неприятности: россиянам назвали главные ошибки в спортзале

Тренер объяснила, почему зимой растет вес

фитнес
спорт
здоровье
советы
тренировки
Дмитрий Новиков
Д. Новиков
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Удар ВСУ по Курской области унес жизнь мирного жителя
«Мы части русской победы»: Год единства народов России стартовал
Брат Эпштейна назвал возможного заказчика убийства брата
В Британии озвучили, какие планы на март обсуждали США и Украина
Водитель «скорой» и фельдшер попали в ДТП в Москве
Женщинам на заметку: как похудеть к лету и накачать пресс. Ликбез от профи
Финским землевладельцам возместят ущерб из-за забора на границе с Россией
Пентагон поможет Украине ускорить ремонт военной техники
Освистывание США и Израиля, флаг РФ: как прошло открытие Олимпиады-2026
Польшу предупредили о последствиях передачи МиГ-29 Украине
Генпрокуратура требует передать государству активы создателей Leonardo
«Уголовка» и нищета: что грозит Сабурову после запрета на въезд в Россию
На церемонии открытия Олимпиады в Италии освистали одну делегацию
В Ливии похоронили наследника Каддафи
Сотрудник военкомата на Украине напал на женщину
«Движется в ад»: Симоньян предположила, что будет с Украиной в будущем
Радист ВС РФ ликвидировал украинский беспилотник для восстановления связи
«Исключительно важно»: Пушков озвучил, на что повлиял украинский кризис
Силы ПВО сбили 20 украинских дронов за три часа
В ООН раскрыли позицию по диалогу Ирана и США
Дальше
Самое популярное
Смерть Зеленского, война с НАТО, конец Каллас: пять пророчеств Медведева
Общество

Смерть Зеленского, война с НАТО, конец Каллас: пять пророчеств Медведева

Картошка, яйцо и ни грамма муки — жарю на хорошо разогретом масле. Настоящие деруны как в детстве — ажурные, с пузырьками, тают во рту
Общество

Картошка, яйцо и ни грамма муки — жарю на хорошо разогретом масле. Настоящие деруны как в детстве — ажурные, с пузырьками, тают во рту

Пеку и пеку, остановиться не могу: вместо королевской ватрушки делаю пирог «Любимый» с творогом
Общество

Пеку и пеку, остановиться не могу: вместо королевской ватрушки делаю пирог «Любимый» с творогом

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.