07 февраля 2026 в 01:29

Генпрокуратура требует передать государству активы создателей Leonardo

Генпрокуратура РФ Генпрокуратура РФ Фото: Konstantin Kokoshkin/Global Look Press/Global Look Press
Генеральная прокуратура России инициировала судебный процесс по изъятию имущества владельцев компании «Сирена-трэвел», передает ТАСС со ссылкой на материалы Никулинского суда Москвы. Она разработала известную в авиаотрасли систему Leonardo. Предварительное заседание назначено на 18 февраля.

Иск подан к ряду физических и юридических лиц, включая Михаила Баскакова, Иннокентия Баскакова, Расула Сулейманова и других совладельцев АО «Сирена-трэвел». Требование основано на законе о контроле за расходами госслужащих и приравненных к ним лиц.

В своем иске истец требует обратить в доход государства имущество ответчиков в рамках мероприятий, проводимых на основании ФЗ «О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам», — говорится в документах.

Ранее Минтранс и Росавиация усилили контроль за воздушным транспортом из-за сбоя в системе Leonardo. Специалисты двух ведомств работают над тем, чтобы минимизировать влияние неполадок на расписание полетов. В Минтрансе отметили, что в некоторых случаях сотрудники аэропортов вручную регистрируют россиян на рейсы.

