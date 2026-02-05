Зимняя Олимпиада — 2026
Она для похудения, но её обожает вся семья — вкусная капустная запеканка

Эта запеканка — настоящая находка для тех, кто следит за фигурой и любит вкусно поесть. Нежная капуста, сочный куриный фарш и сливочная заливка делают блюдо лёгким, сытным и очень аппетитным. Подходит для ужина, обеда и даже перекуса. Полезно, просто и по-домашнему. КБЖУ на 100 г: 101 ккал / 5,7 г белков / 6,9 г жиров / 3,6 г углеводов.

Ингредиенты: капуста — 500 г, куриный фарш — 200 г, яйца — 2 шт., сметана 10% — 6 ст. л., лук — 1 шт., морковь — 1 средняя шт., лёгкий сыр — 50 г, зелень — по вкусу, соль — по вкусу, специи — по вкусу.

Капусту тонко шинкуют, заливают кипятком и оставляют на 10–15 минут, затем воду сливают и слегка отжимают. Фарш обжаривают с мелко нарезанным луком и натёртой морковью на капле масла на сильном огне около 5 минут. К капусте добавляют зажарку, зелень, соль и специи, хорошо перемешивают. Массу выкладывают в форму для запекания и разравнивают. Для заливки соединяют яйца со сметаной, добавляют тёртый сыр и перемешивают до однородности. Заливают запеканку сверху. Выпекают в разогретой до 180 °C духовке 40–50 минут до золотистой корочки. Подают горячей или слегка остывшей.

Ранее мы делились рецептом быстрого штруделя. Вкус как в кондитерской и без вреда для фигуры.

