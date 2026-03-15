Сочные котлеты без лишней возни — не мечта, а реальность: готовлю так и получаю топ-ужин

Весь секрет нежности этих котлет кроется не только в выборе мяса с жирком, но и в способе его обработки. Баранина и лук, пропущенные через мясорубку с крупной решеткой всего один раз, сохраняют свою текстуру и сок.

Что понадобится

Баранина (мякоть с жирком) — 500 г, репчатый лук — 1 крупная головка, свежая кинза — 1 крупный пучок, зира (кумин) — 1 ч. л., хмели-сунели — 1 ч. л., оливковое масло для смазывания, соль, свежемолотый черный перец — по вкусу.

Как я их готовлю

Мякоть баранины нарезаю некрупными ломтиками, чтобы они свободно проходили в мясорубку. Лук очищаю и режу на четвертинки. Пропускаю баранину и лук через мясорубку, используя самую крупную решетку, — достаточно одного раза для идеальной текстуры. Кинзу очень мелко рублю, предварительно удалив грубые стебли. В глубокой миске соединяю фарш с луком, кинзой, хмели-сунели и зирой, которую предварительно измельчаю в ступке или кофемолке для максимального аромата. Добавляю соль и перец. Тщательно вымешиваю фарш руками около 10 минут, периодически с силой отбивая его о дно миски. Это сделает массу однородной, вязкой и поможет котлетам держать форму. Накрываю миску пленкой и даю фаршу отдохнуть при комнатной температуре 15 минут.

После формирую 4 крупные котлеты толщиной примерно 2 см. Каждую щедро смазываю оливковым маслом. Хорошо разогреваю сухую сковороду-гриль (или обычную с толстым дном) на сильном огне. Выкладываю котлеты, не давая им соприкасаться, и обжариваю с каждой стороны до образования аппетитной рельефной корочки, примерно по 4–5 минут. Подаю котлеты сразу, горячими, в идеале с легким гарниром, например тушеными овощами или зеленым горошком, чтобы не перебивать вкус мяса.

