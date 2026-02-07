Водитель «скорой» и фельдшер попали в ДТП в Москве

На 69-м километре внешней стороны Московской кольцевой автодороги произошло ДТП с участием грузового автомобиля и машины скорой медицинской помощи. В результате аварии пострадали водитель и фельдшер, оба были госпитализированы, пишет ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах и пресс-службу столичного главка МВД.

Столкновение произошло в пятницу, 6 февраля. По предварительным данным, грузовой автомобиль совершил наезд на машину скорой помощи, двигавшуюся по МКАД. Сила удара была значительной, что привело к травмам у двух сотрудников экстренной службы.

В результате водителя и фельдшера госпитализировали, — уточняется в сообщении.

На месте работали сотрудники ГИБДД и скорая помощь. Обстоятельства и причины аварии, включая возможные нарушения правил дорожного движения, выясняются в ходе проверки.

