07 февраля 2026 в 02:07

Водитель «скорой» и фельдшер попали в ДТП в Москве

МВД: фельдшер и водитель скорой помощи пострадали при ДТП на МКАД

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
На 69-м километре внешней стороны Московской кольцевой автодороги произошло ДТП с участием грузового автомобиля и машины скорой медицинской помощи. В результате аварии пострадали водитель и фельдшер, оба были госпитализированы, пишет ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах и пресс-службу столичного главка МВД.

Столкновение произошло в пятницу, 6 февраля. По предварительным данным, грузовой автомобиль совершил наезд на машину скорой помощи, двигавшуюся по МКАД. Сила удара была значительной, что привело к травмам у двух сотрудников экстренной службы.

В результате водителя и фельдшера госпитализировали, — уточняется в сообщении.

На месте работали сотрудники ГИБДД и скорая помощь. Обстоятельства и причины аварии, включая возможные нарушения правил дорожного движения, выясняются в ходе проверки.

Ранее сообщалось, что в Ленинградской области автобус, перевозивший школьников, съехал в придорожный кювет. Инцидент произошел в деревне Мухоловке Ломоносовского района. По информации местных жителей, дорога на данном участке была покрыта сплошным слоем льда, что создавало прямую угрозу для безопасности движения транспорта. Предварительно, в результате происшествия дети не пострадали.

