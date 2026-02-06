Перешла на простые ужины, готовить — одно удовольствие: этот рецепт любимый — нужны фарш и гречка

Перешла на простые ужины, теперь готовить — одно удовольствие, даже после работы. Этот рецепт любимый — нужны лук, морковь, фарш и гречка. На выходе получается идеальная гречка по-купечески.

Для приготовления понадобится: 300 г мясного фарша, 1 стакан гречневой крупы, 1 крупная луковица, 1 средняя морковь, 2 ст. л. томатной пасты, 2–2,5 стакана горячей воды, соль, черный перец, лавровый лист. Лук мелко нарежьте, морковь натрите на крупной терке. Обжарьте лук до прозрачности, добавьте морковь и жарьте еще 5 минут. Добавьте фарш, разбивая его вилкой, и обжаривайте до изменения цвета и испарения жидкости. Посолите и поперчите. Добавьте томатную пасту, перемешайте с фаршем и овощами и прогрейте минуту. Затем высыпьте промытую гречку, перемешайте, чтобы крупа покрылась маслом и соусом. Залейте содержимое горячей водой так, чтобы жидкость покрывала гречку на 1,5–2 см выше. Добавьте лавровый лист и тушите 15–20 минут, пока гречка не впитает всю жидкость и не станет мягкой. Снимите с огня, дайте постоять под крышкой 10 минут.

