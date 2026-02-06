Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
06 февраля 2026 в 18:46

Перешла на простые ужины, готовить — одно удовольствие: этот рецепт любимый — нужны фарш и гречка

Фото: D-NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

Перешла на простые ужины, теперь готовить — одно удовольствие, даже после работы. Этот рецепт любимый — нужны лук, морковь, фарш и гречка. На выходе получается идеальная гречка по-купечески.

Для приготовления понадобится: 300 г мясного фарша, 1 стакан гречневой крупы, 1 крупная луковица, 1 средняя морковь, 2 ст. л. томатной пасты, 2–2,5 стакана горячей воды, соль, черный перец, лавровый лист. Лук мелко нарежьте, морковь натрите на крупной терке. Обжарьте лук до прозрачности, добавьте морковь и жарьте еще 5 минут. Добавьте фарш, разбивая его вилкой, и обжаривайте до изменения цвета и испарения жидкости. Посолите и поперчите. Добавьте томатную пасту, перемешайте с фаршем и овощами и прогрейте минуту. Затем высыпьте промытую гречку, перемешайте, чтобы крупа покрылась маслом и соусом. Залейте содержимое горячей водой так, чтобы жидкость покрывала гречку на 1,5–2 см выше. Добавьте лавровый лист и тушите 15–20 минут, пока гречка не впитает всю жидкость и не станет мягкой. Снимите с огня, дайте постоять под крышкой 10 минут.

Ранее стало известно, как приготовить сочного цыпленка целиком с сумасшедшей корочкой.

Проверено редакцией
Читайте также
Поняли, что зря прилипли к селедке под шубой: салат «Маринара» — это просто победа побед
Общество
Поняли, что зря прилипли к селедке под шубой: салат «Маринара» — это просто победа побед
Как сделать домашний суп на вкус как в ресторане — 3 простых секрета, которые меняют обычное блюдо
Общество
Как сделать домашний суп на вкус как в ресторане — 3 простых секрета, которые меняют обычное блюдо
Идеальный перекус для худеющих: творожные шарики в кокосовой стружке. 171 ккал и море удовольствия. Рецепт
Общество
Идеальный перекус для худеющих: творожные шарики в кокосовой стружке. 171 ккал и море удовольствия. Рецепт
Гречка болоньезе: сытное блюдо за 20 минут! Мясной фарш, томаты, чеснок и готовая гречка. Аромат, как у итальянского соуса
Общество
Гречка болоньезе: сытное блюдо за 20 минут! Мясной фарш, томаты, чеснок и готовая гречка. Аромат, как у итальянского соуса
Элементарный рецепт и потрясающий результат: беру гречку, фарш — через полчаса сытный ужин готов
Общество
Элементарный рецепт и потрясающий результат: беру гречку, фарш — через полчаса сытный ужин готов
гречка
рецепты
ужины
обеды
Дарья Иванова
Д. Иванова
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Путин заявил о важности книг о героях СВО для читателей
«Это надо смотреть»: Песков призвал зрителей не игнорировать Олимпиаду
Стала известна причина смерти экс-замминистра юстиции
Смена фамилии, лишение титула, голодание: как живет Оксана Федорова
Покушение на генерала, беспощадные пророчества Медведева: что будет дальше
МИД России назвал важнейший символ сотрудничества с Венгрией
Известная певица получила предложение баллотироваться в Госдуму
«Чистый ужас»: немецкие бизнесмены написали письмо Мерцу
Основатели движения против сексуального насилия отмывали репутацию Эпштейна
Коллекторы взялись за долги заемщиков МФО: как избежать общения с ними
«Заставляли трогать»: СМС учителя породило дело против 9-летних насильников
Ужасный инцидент с ребенком в Петербурге обернулся уголовным делом
Раскрыто, когда в Санкт-Петербурге будет холоднее всего
Сборная России вернулась с чемпионата Европы без велосипедов
Появились подробности покушения на генерала Алексеева
В США объявили о поимке опасного террориста
«Свести в могилу»: раскрыты истинные планы Зеленского в ходе конфликта
УЕФА присудил женским сборным Эстонии и Литвы поражения
Путин поздравил Эрнста с 65-летием
В Омане сообщили о результатах «очень серьезных» переговоров Ирана и США
Дальше
Самое популярное
Смерть Зеленского, война с НАТО, конец Каллас: пять пророчеств Медведева
Общество

Смерть Зеленского, война с НАТО, конец Каллас: пять пророчеств Медведева

Картошка, яйцо и ни грамма муки — жарю на хорошо разогретом масле. Настоящие деруны как в детстве — ажурные, с пузырьками, тают во рту
Общество

Картошка, яйцо и ни грамма муки — жарю на хорошо разогретом масле. Настоящие деруны как в детстве — ажурные, с пузырьками, тают во рту

Пеку и пеку, остановиться не могу: вместо королевской ватрушки делаю пирог «Любимый» с творогом
Общество

Пеку и пеку, остановиться не могу: вместо королевской ватрушки делаю пирог «Любимый» с творогом

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.