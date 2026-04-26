Разминаю консервы тунца с огурцом и яйцом — в лаваш. Бюджетный рулет на праздник — вкуснее, чем с красной рыбой

Беру банку консервированного тунца, свежий огурец, вареные яйца и майонез — смешиваю, намазываю на тонкий лаваш, сворачиваю рулетом и нарезаю. Через 5 минут на столе сочный, нежный рулет, который получается таким же вкусным, как с красной рыбой, но в три раза дешевле.

Это гениально простое и невероятно вкусное блюдо, идеальное для праздничного стола, фуршета или быстрого перекуса. Получается обалденная вкуснятина: мягкий лаваш, а внутри — нежная тунцовая начинка с хрустящим огурцом, яйцом и майонезом, которая пропитывает лаваш и делает каждый кусочек сочным и ароматным.

Для приготовления вам понадобится: 2 тонких лаваша, 1 банка консервированного тунца (в собственном соку или масле), 2 свежих огурца, 3 вареных яйца, 2 столовые ложки майонеза, соль и перец по вкусу, зелень по желанию. Тунец разомните вилкой, слейте лишнюю жидкость. Огурцы нарежьте мелкими кубиками, яйца — так же.

Смешайте тунец, огурцы, яйца и майонез, посолите, поперчите, при желании добавьте рубленую зелень. Лаваш смажьте получившейся начинкой, равномерно распределите. Сверните плотный рулет, заверните в пищевую пленку и уберите в холодильник на 20–30 минут (можно и сразу нарезать, но лучше дать пропитаться). Перед подачей нарежьте на кусочки толщиной 1,5–2 см. Этот рулет исчезает быстрее, чем вы его приготовили.

Пирог со вкусом самсы из ленивого слоеного теста за 10 минут — сочный, слоистый, хрустящий
Мария Левицкая
