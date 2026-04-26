Разминаю консервы тунца с огурцом и яйцом — в лаваш. Бюджетный рулет на праздник — вкуснее, чем с красной рыбой

Беру банку консервированного тунца, свежий огурец, вареные яйца и майонез — смешиваю, намазываю на тонкий лаваш, сворачиваю рулетом и нарезаю. Через 5 минут на столе сочный, нежный рулет, который получается таким же вкусным, как с красной рыбой, но в три раза дешевле.

Это гениально простое и невероятно вкусное блюдо, идеальное для праздничного стола, фуршета или быстрого перекуса. Получается обалденная вкуснятина: мягкий лаваш, а внутри — нежная тунцовая начинка с хрустящим огурцом, яйцом и майонезом, которая пропитывает лаваш и делает каждый кусочек сочным и ароматным.

Для приготовления вам понадобится: 2 тонких лаваша, 1 банка консервированного тунца (в собственном соку или масле), 2 свежих огурца, 3 вареных яйца, 2 столовые ложки майонеза, соль и перец по вкусу, зелень по желанию. Тунец разомните вилкой, слейте лишнюю жидкость. Огурцы нарежьте мелкими кубиками, яйца — так же.

Смешайте тунец, огурцы, яйца и майонез, посолите, поперчите, при желании добавьте рубленую зелень. Лаваш смажьте получившейся начинкой, равномерно распределите. Сверните плотный рулет, заверните в пищевую пленку и уберите в холодильник на 20–30 минут (можно и сразу нарезать, но лучше дать пропитаться). Перед подачей нарежьте на кусочки толщиной 1,5–2 см. Этот рулет исчезает быстрее, чем вы его приготовили.

Ранее сообщалось, как приготовить нежные и воздушные оладьи по-японски к завтраку.