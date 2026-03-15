Эти два сорта томатов выдают урожай независимо от погоды — снимаю по 17 кг с «квадрата», даже не напрягаясь

Два сорта, которые не подводят никогда, — это настоящие труженики, способные кормить семью помидорами с начала лета до глубокой осени. Они не боятся ни капризов погоды, ни перепадов температур, а урожай с них собираешь чуть ли не ведрами.

Первым в списке идет сорт «батяня». Это сибирский характер в сочетании с южной щедростью. Растение начинает плодоносить рано — первые красные плоды появляются уже в июне. Кусты мощные, высокие, до двух метров, требуют подвязки, но щедро окупают заботу. На них вызревают крупные, малиновые, сердцевидные томаты весом до 350 граммов. Мякоть плотная, сахаристая, с малым содержанием семян — такие помидоры хороши и в салат, и просто так, с солью. С квадратного метра посадок можно снять до 17 килограммов отборных плодов. «Батяня» словно создан для наших непредсказуемых лет: он закален, вынослив и не сдается ни в дождь, ни в засуху.

Второй герой — «бест бестос». Это уже тяжелая артиллерия. Его плоды-гиганты массой до 400 граммов имеют необычную грушевидную форму и насыщенный малиновый цвет. Мякоть плотная, мясистая, почти без сока, с ярким сладким вкусом — настоящая находка для приготовления густых соусов, кетчупов или пасты. В свежем виде это тоже деликатес. Сорт стабилен и надежен, дает отличный урожай даже в не самых благоприятных условиях.

Вместе эти два сорта обеспечивают вас помидорами на любой вкус и случай — от летнего салата до зимней банки с соком.

