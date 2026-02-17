Психолог поделилась способами снизить тревогу перед родами

Специальные курсы для беременных помогут снизить тревогу перед родами, рассказала «МК в Чите» психолог Забайкальского краевого перинатального центра Надежда Петунина. Она отметила, что контроль поможет справиться с переживаниями.

Она рассказала, что информация о процессе беременности и родах, отработка техник дыхания и расслабления помогут лучше подготовиться и снизить градус напряжения. Психолог также посоветовала уделить время выбору клиники и врача, который будет вести беременность. По словам Петуниной, важно создать позитивный эмоциональный фон перед родами.

Ранее психолог Светлана Колосова рассказала, что при беременности многие женщины нуждаются в профессиональной ментальной поддержке. Она пояснила, что в этот период будущие матери страдают от повышенного стресса и напряжения.