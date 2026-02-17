Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
17 февраля 2026 в 14:41

Психолог поделилась способами снизить тревогу перед родами

Психолог Петунина: снизить тревогу перед родами помогут специальные курсы

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Подписывайтесь на нас в MAX

Специальные курсы для беременных помогут снизить тревогу перед родами, рассказала «МК в Чите» психолог Забайкальского краевого перинатального центра Надежда Петунина. Она отметила, что контроль поможет справиться с переживаниями.

Она рассказала, что информация о процессе беременности и родах, отработка техник дыхания и расслабления помогут лучше подготовиться и снизить градус напряжения. Психолог также посоветовала уделить время выбору клиники и врача, который будет вести беременность. По словам Петуниной, важно создать позитивный эмоциональный фон перед родами.

Ранее психолог Светлана Колосова рассказала, что при беременности многие женщины нуждаются в профессиональной ментальной поддержке. Она пояснила, что в этот период будущие матери страдают от повышенного стресса и напряжения.

тревога
беременные
роды
психологи
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В Киргизии не нашли оснований для досрочных выборов президента
«Выверну кишками наружу»: отвергнутый сталкер положил глаз на дочь знакомой
Депутат Миронов призвал ужесточить наказание для педофилов и маньяков
В ГД считают необходимым создать открытый реестр педофилов и насильников
«Играет в пиар-войну»: член ОП о замерзающих солдатах ВСУ под Купянском
В Новой Москве закрыли «пансионат смерти»
«Варварские преступления»: Хинштейн сообщил о жертве атаки ВСУ
Сестра Ефремова объяснила, почему он не позвал ее на предпремьерный показ
Госдума досрочно прекратила полномочия депутата Дзюбы
Умеров озвучил вопросы, которые стоят на повестке дня переговоров в Женеве
Экс-премьер Украины раскрыл, на что Киев должен пойти на встрече в Женеве
Беглый главред двух СМИ-иноагентов объявлен в розыск
Самая позорная армия НАТО. Эстония угрожает России: что она может?
«Ура, Миша на сцене»: сестра Ефремова рассказала о его ожиданиях от пьесы
Врачи рассказали, почему в организме возможна нехватка витаминов
Взрыв в здании военной комендатуры в Ленобласти: подробности, сколько жертв
Стало известно, куда пропало тело Баумгертнера с военной базы на Кипре
Зеленский выступил с заявлением после российского удара возмездия
Под разрушенной взрывом военной комендатурой нашли выжившего
«Добивает экономику»: депутат о влиянии антироссийских санкций на Германию
Дальше
Самое популярное
Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 2: кто снял маску 15 февраля, кого раскрыли
Культура

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 2: кто снял маску 15 февраля, кого раскрыли

Ванны и душевые больше не в моде: сейчас все выбирают этот вариант — и красивее, и безопаснее
Общество

Ванны и душевые больше не в моде: сейчас все выбирают этот вариант — и красивее, и безопаснее

Возраст получения страховой пенсии по старости в РФ могут снизить летом
Общество

Возраст получения страховой пенсии по старости в РФ могут снизить летом

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.