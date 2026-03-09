Женщин в Израиле поздравили с 8 Марта под обстрелами

Следы от ракет-перехватчиков, запущенных из израильских систем ПВО в Тель-Авиве

Женщин в Израиле поздравили с 8 Марта под обстрелами Сотрудники Русского дома под обстрелами поздравили женщин в Тель-Авиве с 8 Марта

Сотрудники Русского дома в Тель-Авиве не оставили жительниц Израиля без поздравлений в честь Международного женского дня. Они вышли на улицы с цветами, а когда звучали сирены на фоне обстрелов, продолжали дарить букеты в общественных бомбоубежищах, пишет РИА Новости.

Акция получила название «Из России с любовью». Всего около 300 жительниц Тель-Авива получили цветы, отметили авторы статьи.

В Израиле в непростое время очередной военной эскалации особенно хочется чувствовать наступление весны. Сотрудники Русского дома в Тель-Авиве вышли на улицы с цветами, — рассказала директор Русского дома в Израиле Диана Магад.

Акция прошла на фоне очередной волны ракетных ударов Ирана по Израилю. В небе над городом гремели взрывы, работала ПВО, не менее шести человек пострадали от падения осколков. Однако сотрудники Русского дома не прерывали свою миссию, даря тепло и внимание женщинам, вынужденным прятаться в убежищах.

Ранее сообщалось, что система бомбоубежищ создавалась в Израиле более 30 лет на фоне регулярных ракетных обстрелов. Представитель Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) Анна Уколова проинформировала, что за это время в стране разработаны инструкции, построена сеть укрытий и проведена масштабная работа с населением.