Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
08 марта 2026 в 22:27

«Мы продолжаем»: Израиль заявил о налете на штаб ВВС КСИР в Тегеране

Представитель ЦАХАЛ Дефрин заявил об ударе по штабу ВВС КСИР в Тегеране

Солдат ЦАХАЛ Солдат ЦАХАЛ Фото: Shutterstock/FOTODOM
Израиль нанес очередной мощный удар по иранской военной инфраструктуре, указал официальный представитель Армии обороны Израиля бригадный генерал Эфи Дефрин. В ходе налета на Тегеран была уничтожена штаб-квартира ВВС Корпуса стражей Исламской революции (КСИР).

По словам Дефрина, также ликвидированы запасы беспилотных летательных аппаратов, готовившихся для атак на Израиль. Удар стал продолжением масштабной военной операции, начатой США и Израилем 28 февраля.

Мы продолжаем наносить мощные удары по самой основе режима в Иране. В результате удара мы уничтожили штаб-квартиру ВВС КСИР. В ходе этой атаки были уничтожены также запасы БПЛА, подготовленные для ударов по Израилю, — указал Дефрин на брифинге.

Ранее сообщалось, что Армия обороны Израиля понесла первые потери в ходе операции против шиитской организации «Хезболла» в Ливане. По официальным данным, в боях погибли двое военных. В ведомстве назвали имя одного из них — 38-летний старший сержант Махер Хатар, уроженец приграничного друзского поселка Мадждаль-Шамс, служивший в инженерных войсках. Он погиб на юге Ливана. Вместе с ним умер еще один израильский военный, однако его имя пока не разрешено публиковать.

Иран
КСИР
ЦАХАЛ
Израиль
