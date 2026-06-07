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07 июня 2026 в 19:28

Посадите эту фиолетовую красавицу в самый знойный угол сада — и она зацветет яркими шапками до октября

Фото: D-NEWS.ru
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Этот цветок покоряет своей выносливостью, долгим цветением и душистым ароматом. Он непрерывно цветет с июня до самых заморозков в октябре, когда другие однолетники уже увядают.

Фиолетовая вербена гибридная: она формирует аккуратные шаровидные или слегка стелющиеся кустики высотой от 15 до 60 см, которые идеально смотрятся и на клумбах, и в подвесных кашпо на веранде.

Для дачи этот цветок хорош своей неприхотливостью: он засухоустойчив, спокойно переносит жару и не страдает, если вы забыли про полив. Вербена растет на любых садовых почвах без «жирных» подкормок, редко болеет и практически не поражается вредителями.

Уход минимален: достаточно посадить ее на солнечное место (в тени цветение будет слабым), а для продления цветения периодически удалять отцветшие соцветия. Посадите эту фиолетовую красавицу, и каждое лето ваш сад будет напоминать яркий цветущий ковер.

Ранее были названы многолетники, которые вырастают из семечка, без рассады, во всех регионах России.

Проверено редакцией
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