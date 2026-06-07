Посадите эту «солнечную ромашку» в полутени — и она расцветет золотыми соцветиями до 12 см

Посадите эту «солнечную ромашку» в полутени — и она расцветет золотыми соцветиями до 12 см

Дороникум, который в народе ласково называют солнечной ромашкой, — это многолетнее растение, которое первым распускает свои золотистые «солнышки» в саду, начиная цвести уже в мае.

Его ярко-желтые соцветия диаметром от 5 до 12 см напоминают крупные ромашки с оранжевой серединкой, которые радуют глаз на фоне изумрудной листвы, а высота куста в зависимости от сорта варьируется от 15 см у карликовых форм до 1,5 метра у гигантских видов.

Дороникум выдерживает морозы и зимует без укрытия в большинстве регионов России, от Подмосковья до Сибири. При этом растение неприхотливо к почвам, растет и на солнце, и в полутени (причем в полутени его соцветия становятся даже крупнее), а также не требует частых подкормок — достаточно внести удобрение раз в год весной.

Уход минимален: полив в засуху, мульчирование почвы и деление куста раз в 4 года, так как корневище со временем разрастается и цветение становится менее обильным.

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